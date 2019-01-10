Військовий літак США полетів до окупованого Криму

Розвідувальний літак США розпочав місію над окупованим Кримом / Фото з відкритих джерел

Літак радіоелектронної розвідки військово-повітряних сил США розпочав місію в районі Чорного моря. Він спостерігатиме за активністю в окупованому Криму та на російському узбережжі.