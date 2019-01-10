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      Військовий літак США полетів до окупованого Криму

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      Розвідувальний літак США розпочав місію над окупованим Кримом
      Розвідувальний літак США розпочав місію над окупованим Кримом / Фото з відкритих джерел

      Літак радіоелектронної розвідки військово-повітряних сил США розпочав місію в районі Чорного моря. Він спостерігатиме за активністю в окупованому Криму та на російському узбережжі.

      Про це повідомляє Liveuamap на своїй сторінці у Twitter.

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      "Літак RC135V Rivet Joint ВПС США PING41 6414841 в рамках розвідувальної місії в районі Чорного моря збирає інформацію про ситуацію в Криму і на російському узбережжі", – йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо, десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США увійшов до Чорного моря через протоку Дарданелли. Корабель здійснюватиме патрулювання.

      Теги: Новини політики авіація Новини США Новини Криму Анексія Криму
      Джерело: 24 Канал
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