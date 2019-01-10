Військовий літак США полетів до окупованого Криму
Літак радіоелектронної розвідки військово-повітряних сил США розпочав місію в районі Чорного моря. Він спостерігатиме за активністю в окупованому Криму та на російському узбережжі.
Про це повідомляє Liveuamap на своїй сторінці у Twitter.
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"Літак RC135V Rivet Joint ВПС США PING41 6414841 в рамках розвідувальної місії в районі Чорного моря збирає інформацію про ситуацію в Криму і на російському узбережжі", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, десантний експедиційний корабель USS FortMcHenry військово-морського флоту США увійшов до Чорного моря через протоку Дарданелли. Корабель здійснюватиме патрулювання.
Джерело: 24 Канал
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