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      Военный вертолет разбился на Львовщине

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      На Львовщине разбился военный вертолет Ми-2: из двух членов экипажа на борту никто не пострадал
      На Львовщине разбился военный вертолет Ми-2: из двух членов экипажа на борту никто не пострадал / Пресc-служба ГБР

      На Львовщине потерпел крушение военный вертолет Ми-2. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. На борту авиасудна находились два члена экипажа. Произошло это на территории воинской части А2595 в городе Броды утром 16 августа.

      Как предварительно выяснили следователи, во время планового полета вертолет Ми-2 совершил успешный взлет, поднялся на высоту около 4-5 метров и потом упал на бок.

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      Вертоліт, Гелікоптер, Мі-2, Львівщина, Броди
      Военный вертолет поднялся на высоту 4-5 метров и упал на бок.

      В результате падения вертолет получил повреждения, однако взрыва не было. Также известно, что на борту судна находились два члена экипажа, но они повреждений не получили и их жизни ничего не угрожает.

      Сейчас следователи территориального управления Государственного бюро расследований во Львове проводят досудебное расследование. Кроме того, они уже открыли уголовное производство по статье Уголовного кодекса о нарушении правил полетов или подготовки к ним, а также нарушение правил эксплуатации летательных аппаратов, что повлекло катастрофу или другие тяжкие последствия. Если будет доказана вина кого-то из военнослужащих, им грозит лишение свободы сроком от пяти до пятнадцати лет.

      Вертоліт, Гелікоптер, Мі-2, Львівщина, Броди

      К счастью, в результате падения вертолета никто из двух членов экипажа не пострадал

      На месте происшествия уже состоялись первоочередные следственные действия. Их проводили следователи теруправления ГБР в Львове совместно с группой прокуроров военной прокуратуры Тернопольского гарнизона. Причины аварии выясняют.

      Вертолеты Ми-2 уже не впервые падают в Украине. Последний раз такой инцидент произошел в середине июля вблизи села Яблочное на Сумщине. Тогда упал гражданский Ми-2, когда совершал опрыскивание полей. К сожалению, пилот машины погиб.

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      Какие еще громкие случаи с вертолетом Ми-2 случались в Украине

      Самая громкая катастрофа произошла 26 марта 2017 года. Тогда военный вертолет этой модели разбился в районе поселка Малиновка, что неподалеку от Краматорска. Причиной падения назвали якобы столкновение с линией электропередач. В результате погибли 5 человек – 3 члена экипажа и 2 пассажира, все были военнослужащими.

      Второй резонансный случай произошел в июле 2018 года в Боровическом районе на Черниговщине, когда вертолет МИ-2 совершил аварийное приземление во время обработки полей. По версии следствия, это произошло после того, как аппарат задел линию электропередач. В результате аварии, к счастью, никто не погиб, правда, без электроэнергии остались 5 сел.

      Также в марте 2019 года в Чугуеве на Харьковщине новый, совместной украинско-польской модификации, вертолет МИ-2 совершил аварийную посадку, когда выполнял учебно-тренировочный полет. В результате летчик-инструктор и курсант не пострадали. Что касается причин, то якобы у вертолета отказало рулевое управление.

      Почему происходят чрезвычайные ситуации с вертолетом Ми-2

      Ежегодно случается несколько случаев с аварийным приземлением или падением вертолета типа МИ-2, и касаются они не только Украины.

      Национальное бюро по расследованию авиационных событий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в своих отчетах наиболее вероятной причиной этого называет отсутствие достаточного опыта у пилотов работы в аварийных условиях из-за отказа той или иной системы летательного аппарата.

      Следовательно, ведомство рекомендует пилотам пройти дополнительное или повторное обучение, тренировку и проверку навыков. К самим аппаратам Ми-2 претензий якобы нет.

      Что известно о вертолете Ми-2

      Эту машину разработали еще в 60-х годах в СССР. А изготавливают этот тип вертолетов в Польше с 1965 года. В Украине эксплуатируют в основном вертолеты производства 80-х годов. Кроме Украины, вертолеты этой модели можно увидеть еще в более 20 странах мира.

      Салон вертолета имеет место для восьми пассажиров (если это военный вертолет – то говорится о десанте) или соответствующего веса груза (если вертолет используют в хозяйственных целях). Кроме того, вышеупомянутые вертолеты применяют для опрыскивания и опыления лесных и сельскохозяйственных угодий.

      Также вертолеты Ми-2 есть поисково-спасательными, полярными, радиотехническими для работы в сложных метеоусловиях, патрульными, пограничными и даже их применяют в морской авиации.

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      Интересно, что в 2014 запорожское предприятие "Мотор-Сич" договорилось с польским производителем вертолетов PZL Swidnik о совместном производстве МИ-2 в Польше для военных нужд ВСУ.

      КАКИЕ ЕЩЕ РЕЗОНАНСНЫЕ АВАРИИ ВЕРТОЛЕТОВ СЛУЧАЛИСЬ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В УКРАИНЕ:​
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      Теги: Новости Украины Чрезвычайное происшествие Новости Львова авиация Государственное бюро расследований
      Источник: 24 канал
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      Новости за 17 августа
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