Военным летчикам ВСУ увеличили выплаты: с какого числа и на какую сумму

Военные лётчики в Украине будут получать больше денег от государства. Министр обороны Алексей Резников подписал соответствующий указ.

Это повышение внедряется в рамках 1 этапа улучшения денежного обеспечения в Вооруженных силах Украины. Речь идет о 10 – 16 тысячах для каждого специалиста.

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Украинские военные летчики будут получать больше денег от государства

Министр обороны Алексей Резников отметил на официальном сайте ведомства, что в 2021 году удалось на 2,5 миллиарда гривен увеличить военный бюджет.

Эти деньги будут направлены на первый этап повышения денежного обеспечения для ряда категорий военных,

– заявил Резников.

Следовательно, теперь пилоты в Вооруженных силах будут иметь конкурентные выплаты – как в среднем по стране, так и по сравнению с коллегами из других ведомств сектора нацбезопасности и обороны.

С какого числа вводятся повышенные выплаты для военных летчиков? Уже с 1 января 2022 года.

По словам министра, в 2022 году на эти увеличения выплат предусмотрели 251 миллион гривен. То есть, в среднем денежное довольствие для каждого специалиста вырастет на 10 – 16 тысяч.

портал "Милитарный" ранее сообщал, что в 2021 году в Украине зарплата военного летчика в зависимости от должности и срока службы колебаласьв месяц.

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