Военным вручили ряд наград к юбилею ВСУ

6 декабря 2021 , 21:21
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Источник:

24 канал

Во время торжеств в 30-летний юбилей Вооруженных Сил Украины состоялось вручение госнаград для военных. Бойцов наградили орденами и медалями.

Защитников наградили за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и высокий профессионализм. Некоторые ордена вручал президент Владимир Зеленский, другие – командующий Операции объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, министр обороны Алексей Резников, заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала

Кстати В 6 городах Украины одновременно прошли торжества по случаю 30-летия ВСУ

Кто получил награды

Орден Богдана Хмельницкого 3 степени:

  • полковник Алексей Вуколов,
  • майор Иван Свиржевский,
  • полковник Виталий Твердовский.
  • подполковник Сергей Аварьянов.
  • подполковник Виталий Богачук,
  • подполковник Дмитрий Завадский.
  • подполковник Артем Линьков,
  • майор Вадим Ольшицкий.

Медаль "За военную службу Украине":

  • штаб-сержант Дмитрий Мартыненко,
  • сержант Ирина Мельник,
  • майор Александр Перевалов,
  • сержант Александр Решетило,
  • подполковник Владимир Хоменко,
  • майор Константин Цема,
  • главный сержант Руслан Грабар,
  • майор Дмитрий Кириллов,
  • сержант Дмитрий Шостаковский.
  • полковник Владимир Садовский.
  • полковник Сергей Панов,
  • главный сержант Юрий Ткаченко,
  • старший сержант Михаил Бикетченко,
  • младший сержант Вячеслав Кондрашов,
  • младший сержант Илья Даниленко,
  • штаб-сержант Юрий Дерещук,
  • солдат Иван Карагодин,
  • капитан Роман Ивасюк,
  • сержант Роман черной,
  • сержант Андрей Василик,
  • старший лейтенант Виталий Гураль,
  • майор Евгений Зворыкин,
  • майор Максим Колот,
  • майор Дмитрий Павловский,
  • полковник Сергей Синітко,
  • капитан Андрей Сулятицкий,
  • старший лейтенант Александр Хоменко,

Медаль "Защитник Отечества":

  • старший лейтенант Юрий Мацькив.
  • старший лейтенант Светлана Бутенко,
  • капитан Сергей Власенко,
  • полковник Валентин Саблов,
  • майор Петр Черевко,
  • майор Николай Забелин,
  • майор Игорь Ситницкий.
  • сержант Максим Басько,
  • старший лейтенант Кирилл Белый,
  • старший лейтенант Вячеслав Данилюк,
  • старший лейтенант Дмитрий Сизый,
  • старший лейтенант Станислав Скляр,
  • капитан Роман Полищук,
  • капитан Владимир Болехан.

Как прошли мероприятия празднования юбилея ВСУ

6 декабря Украина отмечает 30-ю годовщину создания Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных и заверил, что украинская армия является одной из сильнейших в мире.

По случаю праздника в шести украинских городах состоялись торжества. Провели телемост Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное. Кроме наград, военным передали вооружение и технику. Например, 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е, 10 бронированных автомобилей "Козак-2М1".

Зеленский на праздновании Дня ВСУ \ Марафон из Киева, Харькова, Одессы и Львова – смотрите видео:

 

Автор: Ольга Музика