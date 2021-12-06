Военным вручили ряд наград к юбилею ВСУ

Во время торжеств в 30-летний юбилей Вооруженных Сил Украины состоялось вручение госнаград для военных. Бойцов наградили орденами и медалями.

Защитников наградили за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и высокий профессионализм. Некоторые ордена вручал президент Владимир Зеленский, другие – командующий Операции объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, министр обороны Алексей Резников, заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала

Кстати В 6 городах Украины одновременно прошли торжества по случаю 30-летия ВСУ

Кто получил награды

Орден Богдана Хмельницкого 3 степени:

полковник Алексей Вуколов,

майор Иван Свиржевский,

полковник Виталий Твердовский.

подполковник Сергей Аварьянов.

подполковник Виталий Богачук,

подполковник Дмитрий Завадский.

подполковник Артем Линьков,

майор Вадим Ольшицкий.

Медаль "За военную службу Украине":

штаб-сержант Дмитрий Мартыненко,

сержант Ирина Мельник,

майор Александр Перевалов,

сержант Александр Решетило,

подполковник Владимир Хоменко,

майор Константин Цема,

главный сержант Руслан Грабар,

майор Дмитрий Кириллов,

сержант Дмитрий Шостаковский.

полковник Владимир Садовский.

полковник Сергей Панов,

главный сержант Юрий Ткаченко,

старший сержант Михаил Бикетченко,

младший сержант Вячеслав Кондрашов,

младший сержант Илья Даниленко,

штаб-сержант Юрий Дерещук,

солдат Иван Карагодин,

капитан Роман Ивасюк,

сержант Роман черной,

сержант Андрей Василик,

старший лейтенант Виталий Гураль,

майор Евгений Зворыкин,

майор Максим Колот,

майор Дмитрий Павловский,

полковник Сергей Синітко,

капитан Андрей Сулятицкий,

старший лейтенант Александр Хоменко,

Медаль "Защитник Отечества":

старший лейтенант Юрий Мацькив.

старший лейтенант Светлана Бутенко,

капитан Сергей Власенко,

полковник Валентин Саблов,

майор Петр Черевко,

майор Николай Забелин,

майор Игорь Ситницкий.

сержант Максим Басько,

старший лейтенант Кирилл Белый,

старший лейтенант Вячеслав Данилюк,

старший лейтенант Дмитрий Сизый,

старший лейтенант Станислав Скляр,

капитан Роман Полищук,

капитан Владимир Болехан.

Как прошли мероприятия празднования юбилея ВСУ

6 декабря Украина отмечает 30-ю годовщину создания Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных и заверил, что украинская армия является одной из сильнейших в мире.

По случаю праздника в шести украинских городах состоялись торжества. Провели телемост Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное. Кроме наград, военным передали вооружение и технику. Например, 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е, 10 бронированных автомобилей "Козак-2М1".

Зеленский на праздновании Дня ВСУ \ Марафон из Киева, Харькова, Одессы и Львова – смотрите видео: