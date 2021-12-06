Военным вручили ряд наград к юбилею ВСУ
Источник:24 канал
Во время торжеств в 30-летний юбилей Вооруженных Сил Украины состоялось вручение госнаград для военных. Бойцов наградили орденами и медалями.
Защитников наградили за личное мужество и самоотверженность, проявленные во время боевых действий и высокий профессионализм. Некоторые ордена вручал президент Владимир Зеленский, другие – командующий Операции объединенных сил генерал-лейтенант Александр Павлюк, министр обороны Алексей Резников, заместитель главнокомандующего ВСУ Евгений Мойсюк, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала
Кстати В 6 городах Украины одновременно прошли торжества по случаю 30-летия ВСУ
Кто получил награды
Орден Богдана Хмельницкого 3 степени:
- полковник Алексей Вуколов,
- майор Иван Свиржевский,
- полковник Виталий Твердовский.
- подполковник Сергей Аварьянов.
- подполковник Виталий Богачук,
- подполковник Дмитрий Завадский.
- подполковник Артем Линьков,
- майор Вадим Ольшицкий.
Медаль "За военную службу Украине":
- штаб-сержант Дмитрий Мартыненко,
- сержант Ирина Мельник,
- майор Александр Перевалов,
- сержант Александр Решетило,
- подполковник Владимир Хоменко,
- майор Константин Цема,
- главный сержант Руслан Грабар,
- майор Дмитрий Кириллов,
- сержант Дмитрий Шостаковский.
- полковник Владимир Садовский.
- полковник Сергей Панов,
- главный сержант Юрий Ткаченко,
- старший сержант Михаил Бикетченко,
- младший сержант Вячеслав Кондрашов,
- младший сержант Илья Даниленко,
- штаб-сержант Юрий Дерещук,
- солдат Иван Карагодин,
- капитан Роман Ивасюк,
- сержант Роман черной,
- сержант Андрей Василик,
- старший лейтенант Виталий Гураль,
- майор Евгений Зворыкин,
- майор Максим Колот,
- майор Дмитрий Павловский,
- полковник Сергей Синітко,
- капитан Андрей Сулятицкий,
- старший лейтенант Александр Хоменко,
Медаль "Защитник Отечества":
- старший лейтенант Юрий Мацькив.
- старший лейтенант Светлана Бутенко,
- капитан Сергей Власенко,
- полковник Валентин Саблов,
- майор Петр Черевко,
- майор Николай Забелин,
- майор Игорь Ситницкий.
- сержант Максим Басько,
- старший лейтенант Кирилл Белый,
- старший лейтенант Вячеслав Данилюк,
- старший лейтенант Дмитрий Сизый,
- старший лейтенант Станислав Скляр,
- капитан Роман Полищук,
- капитан Владимир Болехан.
Как прошли мероприятия празднования юбилея ВСУ
6 декабря Украина отмечает 30-ю годовщину создания Вооруженных сил Украины. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил военных и заверил, что украинская армия является одной из сильнейших в мире.
По случаю праздника в шести украинских городах состоялись торжества. Провели телемост Харьков – Киев – Краматорск – Львов – Одесса – Озерное. Кроме наград, военным передали вооружение и технику. Например, 3 танка Т-64БВ, 10 бронетранспортеров БТР-4Е, 10 бронированных автомобилей "Козак-2М1".
Зеленский на праздновании Дня ВСУ \ Марафон из Киева, Харькова, Одессы и Львова – смотрите видео: