Воевал против Украины и был заместителем мэра Ставрополя: в России от взрыва погиб Заур Гурциев

В ночь на 29 мая в российском Ставрополе в результате взрыва неизвестного предмета погиб заместитель мэра города Заур Гурциев. Он воевал против Украины.

А также имел ряд заслуг перед российским руководством. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские пропагандистские телеграмм-каналы.

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Что известно о Зауре Гурциеве

По данным губернатора Ставропольского края, Гурциев и еще один человек, имя которого не называют, погибли из-за взрыва неизвестного предмета, вероятно, гранаты на улице Чехова в Ставрополе. Стоит заметить, что оккупант был ветераном так называемой "СВО" и участником программы "Время героев".

Кроме этого, россиянин стал кавалером ордена Мужества за руководство воздушной частью операции по так называемому "освобождению Мариуполя". А также получил орден "За военные заслуги" за участие в "освобождении" Авдеевки.

С 2019 года он возглавлял ЦБУ ВВС и ПВО. Однако уже в сентябре 2024 года Гурциев стал первым заместителем главы Ставрополя и занимался "противодействием терроризму и экстремизму".

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы и спецслужбы, продолжаются следственные действия. Губернатор заявил, что гибель Гурциева рассматривают как теракт. Там, как всегда, считают, что инцидент может иметь "украинский след".

В результате взрыва и гибели Гурциева возбуждено уголовное дело по статье об убийстве общеопасным способом и незаконном хранении взрывчатки.

К слову, недавно на временно оккупированной территории Херсонщины от взрыва погибли четверо кадыровцев. Они были офицерами российских оккупационных сил из подразделения "ахмат".