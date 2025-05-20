Об этом в эфире 24 Канала заявил руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Он отметил, что Дональд Трамп не начнет торговлю с Россией, пока продолжается активная фаза войны против Украины.

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Европа в опасной иллюзии

По мнению Клочко, как только боевые действия остановятся и прозвучит политическое заявление о "конце войны", сразу начнется торговля. Первым станет проект по поставкам российского газа и нефти в Европу. Но продавать это будет не Россия, а США.

Потом увидим продажу "Северного потока-1" и "Северного потока-2" американским компаниям: кто-то выкупит, начнет восстанавливать – и газ снова пойдет в Европу. Европа этого очень хочет. Для нее это в определенной степени – страховка от российской агрессии. Но это очень опасная иллюзия для всех европейцев. И Путин действительно очень этого хочет,

– отметил Клочок.

Он напомнил, что Кирилл Дмитриев уже открыто говорит о перспективах экономического сотрудничества между Россией и США.

Выбор между войной и торговлей с США

В Кремле есть два лагеря: одни говорят о войне, другие – о деньгах. Эти группы легко различить. И если кто-то считает, что прекращение войны автоматически разрушит экономику – это не так. Российская экономика заточена под ВПК, но контракты на оружие заключены на годы, а склады уже пустые.

Каждая новая война – это новые возможности для продажи оружия за границу. Российское ВПК модернизируется: "Шахеды" уже летают выше и быстрее, их труднее сбить – значит, спрос будет.

Те, кто хочет зарабатывать не на войне, сейчас ограничены в возможностях. А те, кто зарабатывает на войне – у них все хорошо. Вот и весь ответ, почему в России происходит именно так. С точки зрения логики, казалось бы, лучше остановить войну и торговать с миром. Но часть элиты и так все устраивает – из-за идеологии,

– сказал Клочок.

Он предположил, что Россия намеренно будет тянуть с мирными переговорами, а Трамп в ответ выйдет из переговоров. Тогда Европа начнет вводить новые санкции. А это – новый виток давления на российскую экономику. Она начнет падать.

Похоже, что все идет к заморозке конфликта. Рано или поздно России придется остановиться. Есть еще один сценарий – более сложный и с серьезными последствиями. Это возвращение к модели Советского Союза: дефицит, карточки, приоритет военных расходов,

– отметил Клочок.

Он добавил, что деньги будут идти на войну, но зарабатывать будет трудно. К тому же цены на нефть не растут. А поскольку почти треть российского бюджета – это нефть, то о какой-то стабильности нечего и говорить, даже если Россия пойдет по пути СССР.