Воевать разрешили заключенным: Венедиктова рассказала, как их будет контролировать государство

Освобождение из-под стражи некоторых заключенных для участия в защите государства – это очень взвешенный и точечный шаг, который будет реализовываться только при усиленном контроле.

Об этом рассказала в интервью "Украинской правде" Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова. По ее словам, одной из приоритетных задач военного положения остается поддержание правопорядка среди граждан Украины. В том числе повышенное внимание за выпущенными заключенными.

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Конкретный военный должен взять заключенного под свою ответственность

Венедиктова отметила, что она отслеживает, кого именно выпускают из тюрем для защиты нашего государства.

Суды выпускают, но точечно. Где я вижу, что мы на это не пойдем ни в коем случае, я сразу аргументирую почему. Там, где у нас 50 на 50 и мы можем дать шанс, я прошу, чтобы был конкретный военный, который возьмет этого человека под свое крыло.

Венедиктова отметила, что уже сейчас разрабатываются специальные документы, которые помогут отследить, кто взял на поруки того или иного заключенного.

У меня будет бумажка с подписью военного,

– добавила она.

Кроме того, Генпрокурор рассказала, что к ней обратились с просьбой отпустить некоего мужчину, который якобы владеет необходимыми навыками. Однако выяснилось, что он отбывает 13 лет за убийство собственной жены. И когда Венедиктова запросила соответствующее письмо, не оказалось ни одного желающего подписываться за этого человека.

Венедиктова также отметила, что статистики по выпущенным лицам пока нет. Впрочем, заверила, что из-под стражи выходят далеко не все, поскольку ВСУ имеет достаточное количество подготовленного личного состава.

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