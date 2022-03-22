Про це розповіла в інтерв’ю "Українській правді" Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова. За її словами, одним із пріоритетних завдань воєнного стану залишається підтримання правопорядку серед громадян України. В тому числі й підвищена увага за випущеними ув'язненими.

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Конкретний військовий повинен взяти ув'язненого під свою відповідальність

Венедіктова зазначила, що вона відслідковує кого саме випускають з в'язниць для захисту нашої держави.

Суди випускають, але точково. Де я бачу, що ми на це не підемо у жодних умовах, я відразу аргументую чому. Там, де в нас 50 на 50 і ми можемо дати шанс, я прошу, щоб був конкретний військовий, який візьме цю особу під своє крило.

Венедіктова зазначила, що вже зараз розробляються спеціальні документи, які допоможуть відслідкувати, хто саме взяв на поруки того чи іншого ув'язненого.

В мене буде папірець з підписом військового,

– додала вона.

Крім того, Генпрокурорка розповіла, що до неї звернулися з проханням відпустити певного чоловіка, який буцімто володіє необхідними навичками. Проте з'ясувалося, що він відбуває 13 років за вбивство власної дружини. Й коли Венедіктова запросила відповідний лист, не виявилося жодного охочого підписуватися за цю особу.

Венедіктова також зазначила, що статистики щодо випущених осіб наразі немає. Утім, запевнила, що з-під варти виходять далеко не усі, оскільки ЗСУ має достатню кількість підготовленого особового складу.