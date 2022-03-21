Воевать Россию побуждает желание сломать наши ценности, – Зеленский обратился к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям Европы, в частности, к немцам, с призывом быть решительными.

Во время обращения 21 марта президент рассказал Европе, что побуждает украинцев защищаться, а Россию – воевать.

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Зеленский сказал, что желание жить в мире, жить равными, свободными – это побуждает украинцев защищаться, потому что это наши ценности.

Россию же воевать побуждает желание сломать все наши ценности. А значит, и ваши ценности. Мы ведь – украинцы. А Украина – это часть Европы. Вы видите наше стремление быть с Европой. Это стремление, за которое мы боремся на поле боя. И это то право, которое вы можете выбороть в своем обществе. Немцы, у вас есть сила!,

– сказал в обращении Зеленский.

Он добавил, что граждане всех стран своим мнением, словом и давлением на политиков могут сделать так, чтобы Украина стала частью Европейского союза.

Это самая страшная война

Он рассказал европейцам обо всех ужасах войны, с которыми сейчас живет Украина, воюющая против оккупантов, которые расстреливают беженцев на дорогах, которые убивают мирных людей, создают искусственный голод целым городам и сжигают жилые кварталы.

Это самая страшная война в Европе со времен Второй мировой,

– сказал президент.

Обращение Владимира Зеленского от 21 марта: смотрите видео