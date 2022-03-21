Під час свого звернення 21 березня президент розповів Європі, що спонукає українців захищатись, а Росію – воювати.

До теми Це було 20 секунд, а ми чуємо це годинами, – Зеленський у зверненні увімкнув звук тривоги

Зеленський сказав, що бажання жити в мирі, жити рівними, вільними – це спонукає українців захищатись, адже це наші цінності.

А Росію воювати спонукає бажання зламати всі наші цінності. А тобто і ваші цінності. Адже ми – українці. А Україна – це частина Європи. Ви бачите наше прагнення бути з Європою. Це прагнення, яке ми виборюємо на полі бою. І це те право, яке ви можете вибороти у своєму суспільстві. Німці, ви маєте силу!,

– сказав у зверненні Зеленський.

Він додав, що громадяни усіх країн власною думкою, словом і тиском на політиків можуть зробити так, щоб Україна стала частиною Європейського союзу.

Це найстрашніша війна

Він розповів європейцям про всі жахи війни, з якими зараз живе Україна, що воює проти окупантів, які розстрілюють біженців на дорогах, які вбивають мирних людей, створюють штучний голод цілим містам та спалюють житлові квартали.

Це найстрашніша війна у Європі з часів Другої світової,

– сказав президент.

Звернення Володимира Зеленського від 21 березня: дивіться відео