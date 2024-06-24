Защитник Алексей служит в составе 1-го механизированного батальона 3-й отдельной штурмовой бригады. А сам бой состоялся 15 июня вблизи Боровой.

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Раненый защитник ликвидировал россиян на расстоянии 1 – 2 метров

Ликвидировал российских военнослужащих наш защитник в ближнем огневом контакте на расстоянии 1 – 2 метров.

Боец Третьей штурмовой в составе 1-го мехбата получил ранение, его присыпало в блиндаже, но он откопался и навалил из стрелковки двум оккупантам,

– написали в пресс-службе батальона.

Оба россиянина погибли. А после их ликвидации украинский воин продолжил успешно выполнять свою боевую задачу.

Журналист Юрий Бутусов пообщался о деталях этого боя с защитником. Примерно в 12 часов дня Алексея и его собрата ранило ударом российского FPV-дрона на наблюдательном посту. Мужчина получил ранения руки и ноги и перешел в блиндаж.

Тем временем россияне начали засыпать блиндаж выстрелами из танка. Приближаясь к позиции украинских войск, российские штурмовики понесли тяжелые потери, но двое российских военнослужащих таки смогли зайти в траншею.

Несмотря на ранения Алексею удалось откопаться и выйти из блиндажа. Россияне бросили сразу в него гранату, что повлекло еще больше еще больше ранений, но это не помешало Алексею вступить в неравный бой.

Он в ответ бросил в противников несколько гранат, а затем сделал несколько выстрелов из стрелкового оружия.

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