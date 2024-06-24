Захисник Олексій служить у складі 1-го механізованого батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. А сам бій відбувся 15 червня поблизу Борової.

Дивіться також Росія посилює військо під Харковом: перекидає підрозділи зі стратегічної глибини

Поранений захисник ліквідував росіян на відстані 1 – 2 метрів

Ліквідував російських військовослужбовців наш захисник у ближньому вогневому контакті на відстані 1 – 2 метрів.

Боєць Третьої штурмової у складі 1-го мехбату дістав поранення, його присипало в бліндажі, але він відкопався і навалив зі стрілковки двом окупантам,

– написали у пресслужбі батальйону.

Обоє росіян загинули. А після їхньої ліквідації український воїн продовжив успішно виконувати своє бойове завдання.

Журналіст Юрій Бутусов поспілкувався про деталі цього бою із захисником. Приблизно о 12 годині дня Олексія та його побратима поранило ударом російського FPV-дрона на спостережному пості. Чоловік отримав поранення руки та ноги й перейшов у бліндаж.

Тим часом росіяни почали засипати бліндаж пострілами із танка. Наближаючись до позиції українських військ, російські штурмовики зазнали важких втрат, але двоє російських військовослужбовців таки змогли зайти у траншею.

Попри поранення Олексію вдалося відкопатися й вийти з бліндажа. Росіяни кинули одразу у нього гранату, що спричинило ще більше ще більше поранень, але це не завадило Олексію вступити у нерівний бій.

Він у відповідь кинув у противників кілька гранат, а потім зробив декілька пострілів зі стрілецької зброї.

Український захисник із пораненнями ліквідував російських окупантів: дивіться відео