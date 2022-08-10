Нацгвардеец "Иглой" сбил российский штурмовик Су-25

русские оккупанты часто применяют для своих атак авиацию. Наши герои научились противодействовать им многими видами оружия.

Каждый день потери российских оккупантов растут. Не успел враг оправиться от потери самолетов после "хлопка" в Крыму, как получил крайне неутешительные новости из Запорожья.

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Нацгвардеец сбил российский штурмовик

российский штурмовик Су-25 решил совершить боевой налет на Запорожье. Этот вылет стал для него последним – воин Национальной гвардии Украины попал в него из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла".

После попадания в цель произошел взрыв, падение штурмовика врага на временно оккупированной территории подтверждено. Сообщается, что точный выстрел совершил собрат уже известного "Запорожского мстителя", на счету которого уже несколько российских самолетов. Видео точного попадания нашего героя в русский Су-25 можно посмотреть по ссылке.

Война россии из Украины: последние новости

ВСУ делают все возможное для того, чтобы как можно скорее освободить Украину от российских оккупантов. В ОП отметили, что необходимо выгнать врага из страны в зиму.

россияне снова обстреляли Сумщину. Врагу удалось попасть в газопровод, часть населенных пунктов осталась без газа.

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