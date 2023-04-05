Военный родом из Луганщины отправился воевать еще задолго до полномасштабного вторжения России. 27-летний парень воевал в АТО с первых дней войны.

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Надежный мужчина, который имел уважение среди собратьев

За свои победы мужчина успел получить медаль "Защитнику отечества" от президента Владимира Зеленского. Однако не успел ни жениться, ни завести детишек, ни построить дом, о котором мечтал.

Во время своей ротации в Вербовку, что на Ровненщине, он впал в сердце каждому, кто с ним общался. В объединенной территориальной общине Николая Хауста вспоминают как искреннего, неравнодушного и готового любить весь мир. Как надежного мужчину, который имел уважение среди собратьев.

Этот парень впал в сердце каждому, кто с ним общался. Искренний, неравнодушный, готовый любить весь мир, был надежен, имел уважение среди собратьев. В Вербовку он мечтал вернуться после Победы, чтобы устроить здесь свою жизнь. Но не суждено,

– рассказали в Высоцкой ОТГ.

Николая Хауста похоронят в Ровненской области

В ОТГ также отметили, что военный после победы Украины хотел вернуться на Полесье, в Вербовку. В селе, которое стало его домом, он мечтал обустроить свою жизнь и создать семью.

Теперь же из-за ненасытных оккупантов в этом селе будет не его дом, а могила. Сам Николай Хауст хотел, чтобы его похоронили там в случае гибели.

Весть о его гибели проникла каждого вербовчанина, в каждом доме плачут и скорбят, как по родному. Теперь похоронить Николая Хауста в Вербовке стало делом чести. Не такой след мечтал оставить Николай в этом селе, но, к сожалению, война забирает лучших. Память о нем навсегда остается в наших сердцах,

– отметили в ОТГ.

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