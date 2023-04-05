Військовий родом із Луганщини відправився воювати ще задовго до повномасштабного вторгнення Росії. 27-річний хлопець воював в АТО з перших днів війни.

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Надійний чоловік, який мав шану та повагу серед побратимів

За свої звитяги чоловік встиг отримати медаль "Захиснику вітчизни" від президента Володимира Зеленського. Однак не встиг ані одружитися, ані завести діточок, ані побудувати будинок, про які мріяв.

Під час своєї ротації у Вербівку, що на Рівненщині, він запав у серце кожному, хто з ним спілкувався. В об'єднаній територіальній громаді Миколу Хауста згадують як щирого, небайдужого та готового любити весь світ. Як надійного чоловіка, який мав шану та повагу серед побратимів.

Цей хлопець запав у серце кожному, хто з ним спілкувався. Щирий, небайдужий, готовий любити весь світ, був надійний, мав шану та повагу серед побратимів. У Вербівку він мріяв повернутися після Перемоги, щоб тут влаштувати своє життя. Але не судилося,

– розповіли в Висоцькій ОТГ.

Миколу Хауста поховають на Рівненщині

В ОТГ також зазначили, що військовий після перемоги України хотів повернутися на Полісся, у Вербівку. У селі, яке стало його домом, він мріяв облаштувати своє життя та створити сім'ю.

Тепер же через ненаситних окупантів у цьому селі буде не його дім, а могила. Сам Микола Хауст бажав, щоб його поховали там у випадку загибелі.

Звістка про його загибель пройняла кожного вербівчанина, в кожній хаті плачуть та сумують, як за рідним. Тепер поховати Миколу Хауста у Вербівці стало справою честі. Не такий слід мріяв залишити Микола у цьому селі, але, нажаль війна забирає найкращих. Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях.

– зазначили в ОТГ.

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