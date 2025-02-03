Самостоятельно воспитывал шестерых детей: в Курской области погиб пулеметчик Николай Костянецкий

Пулеметчик Николай Костянецкий стал добровольцем в начале полномасштабной войны. Погиб 37-летний военнослужащий в январе 2025 года.

Прощались с бойцом в городе Самар Днепропетровской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Что известно о защитнике

Николай был одним из тех воинов, кто перенес боевые действия на территорию врага – на Курскую область. Пулеметчик погиб, отказавшись сдаться в плен при выполнении боевого задания. "Его заставляли бросить автомат. Он его не бросил, чтобы не погибли люди. И все, его убили там", – говорит сестра покойного.

Он мужественно и самоотверженно боролся против врагов Украины, был верным побратимом и до последнего вздоха оберегал наше государство,

– написали в городском совете.

Без отца осталось 6 детей, которых военный растил самостоятельно. Теперь их планирует воспитывать тетя – сестра Николая.

Очень тяжело семье. Нам очень больно. Вот так нам и достается покой в наших городах. Вот такая цена,

– говорит двоюродный брат погибшего.

К слову, в бою в Харьковской области погиб 30-летний Назар Криль. Военный считался пропавшим без вести с мая 2023 года. Его жена Юлия почти 2 года не оставляла поисков и надежд. У защитника осталась маленькая дочь.