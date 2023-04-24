В воскресенье, 23 апреля, в сети получила огласку история Сергея. Известно, что он молодой парень, профессиональный военный, штурмовик, который учился за границей и прошел через настоящий ад российско-украинской войны.

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Он выжил – это чудо

Отметим, что воевал Сергей возле таких населенных пунктов, как Заречная, Волноваха, Пески, Лиман и Марьинка в Донецкой области. Его, без сомнения, можно назвать настоящим воином и отважным героем, который с первых месяцев широкомасштабной войны был в горячих точках.

Под Марьинкой, во время выполнения боевого задания, Сергей наехал на противотанковую мину. То, что он выжил – чудо. Однако подлинная борьба для него только началась. Он потерял две ноги и полностью зрение. Однако надежда есть,

– написали фотографы Либеровы на своей странице в инстаграмме.

Вместе с тем они подчеркнули, что один глаз Сергея полностью выжжен, однако за второй – до сих пор борются врачи. И Сергей, и его родные верят, что он будет видеть.

Интересно, что в первый месяц после этой трагедии, когда Сергей очнулся, близкие прятали от него острые предметы, ведь боялись, что он может не справиться и травмируется.

Однако юноша доказал, что несокрушимый и, как бы ни было трудно, мечтает снова самостоятельно прогуляться по горам. Это было раньше одно из его любимых занятий.

Боец Сергей, получивший ранение и почти потерявший зрение / фото Константина и Влады Либеровых

Обратите внимание! Реквизиты для поддержки Сергея вы можете найти на инстаграм-странице его сестры Анны Александровой по ссылке.

На Востоке – ад

Отметим к этой теме, что восточные направления фронта до сих пор остаются самыми горячими и ежедневно там получают ранения и гибнут украинские защитники.

В частности, враг не отказывается от планов по поводу взятия Бахмута и Марьинки – об этом сообщали в Генштабе ВСУ утром 24 апреля. Вместе с тем, там заметили, что только за минувшие сутки наши воины отбили около 60 на этом участке фронта.