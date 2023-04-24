У неділю, 23 квітня, у мережі набула розголосу історія Сергія. Відомо, що він молодий хлопець, професійний військовий, штурмовик, який навчався за кордоном та пройшов крізь справжнє пекло російсько-української війни.

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Він вижив – це диво

Зазначимо, що воював Сергій біля таких населених пунктів як Зарічна, Волноваха, Піски, Лиман та Мар'їнка в Донецькій області. Його без сумніву можна назвати справжнім воїном та відважним героєм, який від перших місяців широкомасштабної війни був в гарячих точках.

Під Мар'їнкою, під час виконання бойового завдання, Сергій наїхав на протитанкову міну. Те, що він вижив – диво. Однак справжня боротьба для нього тільки почалася. Він втратив дві ноги та повністю – зір. Однак надія є,

– написали фотографи Ліберови на своїй сторінці в інстаграмі.

Разом з тим вони наголосили, що одне око Сергія повністю випалене, однак за друге – досі боряться лікарі. І Сергій, і його рідні вірять, що він бачитиме.

Цікаво, що в перший місяць після цієї трагедії, коли Сергій прийшов до тями, близькі ховали від нього гострі предмети, адже боялись, що він може не впоратись та травмується.

Однак юнак довів, що є незламним та, як би не було важко, мріє знову самостійно прогулятись горами. Це було раніше одне з його найулюбленіших занять.

Боєць Сергій, що отримав поранення та майже втратив зір / фото Костянтина і Влади Ліберових

Зверніть увагу! Реквізити для підтримки Сергія ви можете знайти на інстаграм-сторінці його сестри Анни Александрової за посиланням.

На Сході пекло

Зазначимо до цієї теми, що східні напрямки фронту досі залишаються найгарячішими та щодня там зазнають поранень і гинуть українські захисники.

Зокрема, ворог не відмовляється від планів щодо взяття Бахмута та Мар'їнки – про це повідомляли в Генштабі ЗСУ вранці 24 квітня. Разом з тим там зауважили, що лише за минулу добу наші воїни відбили близько 60 на цій ділянці фронту.