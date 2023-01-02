Помогло чудо: пуля прошла насквозь каски, но украинский воин выжил

На передовой русская пуля насквозь продырявила каску защитника. Отверстия на защитном снаряжении после нее впечатляют.

Пуля прошла насквозь

И хотя, казалось бы, после такого не выжить, украинского защитника она черкнула по голове и почти не оставила следа. Видео сняли сами шокированные военные Украины.

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Как видно на видео, пуля пробила каску, повредила кожу головы и вышла с другой стороны. Так что, к счастью, Россия не смогла забрать жизнь украинского воина.

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В Еврокомиссии заявили о потерях Украины в войне

В конце осени, несмотря на заявления украинской стороны, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина потеряла на войне уже 100 тысяч своих защитников и 20 тысяч гражданских. Однако впоследствии под шквалом вопросов она удалила видео, в котором об этом говорит.

В частности, пользователи твиттера, где и опубликовали видео, интересовались, откуда эти данные и не могла ли порой глава Еврокомиссии спутать потери вместе с ранеными с окончательными потерями. Поэтому позже директор из политических коммуникаций Еврокомиссии Дана Спинант объяснила, что эти данные были взяты из внешних данных и на самом деле говорят не только об убитых, но и раненых.

Также на такое заявление отреагировали в ОП. Так, спикер президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что не владеет информацией, откуда в Еврокомиссии взяли такую статистику. Более того, он подчеркнул, что такая информация очень чувствительна, а озвучивать ее должны только Главнокомандующий, министр обороны или Верховный главнокомандующий Украины. И доверять данным о потерях Украины нужно именно из этих источников.