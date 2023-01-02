Куля пройшла наскрізь

І хоч, здавалося б, після такого не вижити, українського захисника вона лише черкнула по голові та майже не залишила сліду. Відео зняли самі ж шоковані військові України.

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Як видно на відео, куля пробила каску, пошкодила шкіру голови та вийшла з іншого боку. Тож, на щастя, Росія не змогла забрати життя українського воїна.

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У Єврокомісії заявили про втрати України у війні

Наприкінці осені попри заяви української сторони президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна втратила на війні уже 100 тисяч своїх захисників та 20 тисяч цивільних. Однак згодом під шквалом запитань вона видалила відео, у якому про це говорить.

Зокрема користувачі твітера, де й опублікували відео, цікавилися, звідки ці дані й чи не могла часом глава Єврокомісії сплутати втрати разом з пораненими з остаточними втратами. Тож пізніше директорка з політичних комунікацій Єврокомісії Дана Спінант пояснила, що ці дані були взяті з зовнішніх даних і насправді говорять не лише про вбитих, а й поранених.

Також на таку заяву відреагували в ОП. Так, речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що не володіє інформацією, звідки у Єврокомісії взяли таку статистику. Ба більше, він наголосив, що така інформація дуже чутлива, а озвучувати її повинні лише Головнокомандувач, міністр оборони або Верховний головнокомандувач України. І довіряти даним щодо втрат України потрібно саме з цих джерел.