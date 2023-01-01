Таку думку 24 каналу висловив політолог Олег Саакян. За його словами, за 10 місяців війни відбулася значна еволюція у ставленні західних країн до Києва.

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Союзники надають Україні значні обсяги військової допомоги. Як зазначив Саакян, Росія дуже хотіла б позиціювати себе як антипод України.

Росія хотіла б, аби диктатури підтримували її так, як Захід – Україну

Москва мріє про те, аби всі диктатури у світі допомагали їй боротися з колективним Заходом в обличчі України. Політолог додав, що світ тріщить по швах, а Україна виграє для всіх час і відтерміновує Третю світову війну.

Олег Саакян Політолог Я думаю, ми ще побачимо глобальне протистояння з багатьма гарячими точками. Але Україна зараз робить стартові позиції для диктатур значно гіршими, ніж вони цього очікували. А Росія спалить себе у багатті цієї війни. Вона стала тим навіженим, який першим побіг цим мінним полем.

Він додав, що країни на кшталт Ірану чи Китаю, на які покладала надії Росії, не виправдали її сподівань. Вони дивляться на те, як Захід реагує на свавілля Москви, і, приміряючи на себе ту чи іншу реакцію, не поспішають вступати у гру.

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Виклики перед Україною у 2023 році

За словами Саакяна, у 2023 році перед Україною постає чимало нових важливих завдань. Політолог зазначив, що перший виклик полягає у тому, що Україна та Росія зайшли у новий рік паритетно у воєнному плані.

Росія вже не може перемогти, ми ще не можемо перемогти. Це режим стікання кров'ю, боротьби стійкості та витривалості. Тобто такий собі марафон на виживання,

– сказав Саакян.

По-друге, і Росія, і Україна не мають запасу помилок. Як пояснив політолог, зараз ситуація достатньо хитка, і кожна зі сторін буде користуватися помилками іншої.

"Немає вирішального місяця, адже всі місяці війни і до цього моменту, і після – вирішальні. Запасу міцності нема, на карті стоїть все", – зазначив Саакян.

Важливо сформувати образ Росії, що програла

Третій важливий момент – на міжнародному рівні потрібно промалювати образ поразки Росії.

"Ми поступово формуємо образ перемоги України. Але саме поразка Росії має бути промальована для того, аби цього не боялися у світі", – сказав політолог.

Також перед Україною стоять нагальні питання, які стосуються ситуації всередині самої країни. Сюди належать:

економічні та фінансові виклики;

соціальні-демографічні виклики;

відновлення політичної конкуренції. Саакян зауважив, що цей процес вже відчувається і може створювати певні проблеми.

Ключовий виклик для українців – повоєнна розбудова

Однак ключовий виклик, до якого Україні потрібно готуватися вже зараз, – це повоєнна розбудова. Як зазначив Саакян, українці чудово знають, як діяти в умовах війни. Цю програму громадяни України засвоюють з дитинства, адже моделі боротьби можна знайти усюди – від дитячих казок до підручників історії.

А режим повоєнної розбудови може принести багато нових викликів, з якими ми не стикалися раніше. І ті території, які ми звільнили у 2022 році, зараз мали б бути полем демонстрації нашої здатності до реінтеграції,

– сказав політолог.

За його словами, поняття розбудови України охоплює низку моментів, серед яких:

демобілізація,

питання колаборації,

відновлення інфраструктури.

Українці більше не мають права бути інфантильними

За словами політолога, варто враховувати той момент, що Україна вже не може бути такою, якою була у довоєнні часи.

Ми дозволили собі жахливу річ: протягом 30 років ми були не за розміром інфантильними. Адже Україна – найбільша країна Європи. А ми поводилися далеко не так, як мали б відповідно до розмірів нашої держави,

– наголосив Саакян.

Він додав, що політичний інфантилізм як у суспільстві, так і в елітах зіграв проти українців. Росія вирішила, що Україна – легка здобич, і прийшла до нас з війною.

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