Во времена полномасштабной войны украинцы все чаще слышат по телевидению, читают в СМИ или видят в социальных сетях упоминания о воинских званиях Вооруженных Сил Украины: сержантов, лейтенантов, полковников, генералов. Что стоит за этими званиями? Как они присваиваются, какую роль играют в структуре Вооруженных Сил Украины и как соотносятся с натовскими стандартами?
Система воинских званий – это четко регламентированная иерархия, определяющая структуру командования, уровень ответственности и должностные обязанности каждого военнослужащего. В условиях войны она имеет критическое значение для обеспечения порядка, оперативного управления и слаженности действий на фронте. И одновременно – это одна из самых стабильных составляющих армейской традиции, сохраняющая связь поколений, историческую память и военную этику.
В материале 24 Канала проанализируем, какие именно воинские звания ВСУ существуют в Вооруженных Силах Украины в 2025 году, как они делятся между различными категориями личного состава – от рядовых до генералов и адмиралов, и как изменилась структура званий после приближения к стандартам НАТО.
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Общая структура воинских званий в ВСУ: воинские звания по порядку
Согласно уставу, личный состав Вооруженных Сил Украины делится на три основные категории: рядовой состав, сержантский и старшинский состав и офицерский состав.
- Рядовой состав – это низшие ранги, к которым относятся преимущественно призывники и младшие солдаты. К сержантскому и старшинскому составу входят подофицеры (сержанты и старшины), которые командуют взводами и ротами.
- Офицеры – это командиры частей, подразделений и штабисты.
При этом в ВСУ используют два типа званий: армейские и корабельные. Звания в армии (например, лейтенант, полковник) применяются в Сухопутных войсках, Воздушных силах и других родах. Корабельные воинские звания (например, матрос, капитан-лейтенант, контр-адмирал) – в Военно-морских силах.
Кроме того, для офицеров медицинской, юридической или капелланской служб к званию добавляются соответствующие указания: например "медицинской службы" или "юстиции". Это подчеркивает принадлежность специалистов к определенной службе ВСУ.
Перечень воинских званий ВСУ по категориям
Рядовой состав. В рядовой (солдатский) состав входят самые молодые звания. Это рекрут (временный чин для новобранцев), солдат и старший солдат. В ВМС соответствующие звания – матрос и старший матрос. Все новобранцы начинают службу со звания рекрута, в дальнейшем растут в звании солдата и старшего солдата по выслуге и оценке службы.
Сержантский и старшинский состав. Сержанты и старшины – это квалифицированные подофицеры, которые командуют взводами и обеспечивают боевую подготовку и порядок в подразделениях. Этот состав также делится на "младший", "старший" и "высший" подсостав. Это первые звания подофицеров. Старший состав: старший сержант, главный сержант и штаб-сержант. Старший сержант возглавляет взвод, главный сержант – роту, штаб-сержант – батальон. Высший состав: мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.
Высшие сержантские звания, носители которых могут занимать должности главных сержантов на уровне бригады и выше.
- Офицерский состав. Офицеры – это командиры разных уровней. Их звания делятся так:
Младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. Эти офицеры обычно командуют взводами и ротным звеном. Старший офицерский состав: майор, подполковник, полковник.
- Генеральский состав: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал армии. Это высшие офицеры, командующие бригадами, дивизиями, корпусами и армиями.
- Военно-морские звания. В сержантском составе – старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи, главный старшина, главный корабельный старшина, штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина, главный мастер-старшина. Офицеры ВМС носят звание младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант; старшие офицеры – капитан III, II, I ранга; высшие – коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал.
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Особенности присвоения и использования: украинские воинские звания
Присвоение и понижение званий регламентируются уставами ВСУ и законами Украины. Высшие офицерские звания (генеральские) утверждаются Президентом Украины по представлению Министерства обороны. В общем звания присваиваются пожизненно – их могут лишить только по решению суда или в случае особо тяжких проступков.
Понижение или восстановление звания происходит в четко определенном порядке, предусмотренном военными уставами.
Лица, которые находятся в запасе, в отставке или проходят службу в военном резерве, получают к своему званию соответствующие приставки: "запаса", "в отставке" или "резерва".
Таким образом, звание "майор запаса" означает, что офицер уже не на службе. Офицерам медицинской или юридической службы к их званию добавляется пояснение "медицинской службы" или "юстиции" (например, "капитан медицинской службы"). Это отражает специальную функцию офицера в структуре ВСУ.
Военные знаки различия и погоны в ВСУ
- Погоны ВСУ претерпели несколько реформ. До 2016 года использовались шевроны советского образца.
- В 2009 году министры предлагали новые знаки (по типу введения звезд вместо клейнодов), чтобы приблизить ВСУ к НАТО, но экспериментальные образцы не прижились.
Знаки различия ВСУ / Минобороны
Значительные изменения произошли после 2015 года: президент Петр Порошенко инициировал реформу рангов, чтобы "согласовать знаки различия ВСУ с системой НАТО". Уже на параде ко Дню Независимости 2016 года дебютировали новые погоны в современном стиле.
Новые знаки отказались от предыдущих символов – вместо клейнодов гетмана введены простые звезды, а подкладки погон выполнены в национальных цветах родов войск. Например, в Сухопутных и Десантно-штурмовых войсках подкладка – сине-желтая, во флоте – черная и т.д. (это разделение сделано по традициям ВСУ).
Форма и знаки различия ВСУ / Минобороны
Воинские звания в контексте стандартов НАТО
В последнее время Украина активно приближает свою систему званий к стандартам НАТО. В январе 2021 года Министерство обороны утвердило соответствие украинских званий кодам НАТО (стандарт STANAG 2116).
Это означает, что каждое украинское звание в ВСУ закодировано как соответствующий уровень НАТО (например, солдат ВСУ – OR-1, сержант – OR-5, младший лейтенант – OF-1 и т.д.). Такое кодирование позволяет быстро сопоставлять украинские звания с аналогами партнеров и является важной составляющей совместимости ВСУ с вооруженными силами Альянса.
В перспективе гармонизация с НАТО способствует стандартизации подготовки, карьерного роста и взаимодействия в международных операциях.
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Значение воинских званий для ВСУ
Воинские звания – ключевой элемент военной дисциплины и управления. Они упорядочивают всю структуру ВСУ, четко определяя иерархию подчиненности и ответственности. Звания позволяют организовать контроль и коммуникацию в подразделениях, обеспечить понятный карьерный рост для военнослужащих. Для солдата же звание – это прежде всего гордость и признание опыта.
Строгое соблюдение системы, классифицирующей воинские звания в ВСУ по порядку, является необходимым условием боевой готовности и эффективности армии. Поэтому реформа и актуализация званий повышают престиж службы, способствуют сплоченности воинских коллективов и усиливают обороноспособность Украины.