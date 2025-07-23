Во времена полномасштабной войны украинцы все чаще слышат по телевидению, читают в СМИ или видят в социальных сетях упоминания о воинских званиях Вооруженных Сил Украины: сержантов, лейтенантов, полковников, генералов. Что стоит за этими званиями? Как они присваиваются, какую роль играют в структуре Вооруженных Сил Украины и как соотносятся с натовскими стандартами?

Система воинских званий – это четко регламентированная иерархия, определяющая структуру командования, уровень ответственности и должностные обязанности каждого военнослужащего. В условиях войны она имеет критическое значение для обеспечения порядка, оперативного управления и слаженности действий на фронте. И одновременно – это одна из самых стабильных составляющих армейской традиции, сохраняющая связь поколений, историческую память и военную этику.

В материале 24 Канала проанализируем, какие именно воинские звания ВСУ существуют в Вооруженных Силах Украины в 2025 году, как они делятся между различными категориями личного состава – от рядовых до генералов и адмиралов, и как изменилась структура званий после приближения к стандартам НАТО.

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Общая структура воинских званий в ВСУ: воинские звания по порядку

Согласно уставу, личный состав Вооруженных Сил Украины делится на три основные категории: рядовой состав, сержантский и старшинский состав и офицерский состав.

Рядовой состав – это низшие ранги, к которым относятся преимущественно призывники и младшие солдаты. К сержантскому и старшинскому составу входят подофицеры (сержанты и старшины), которые командуют взводами и ротами.

– это низшие ранги, к которым относятся преимущественно призывники и младшие солдаты. К сержантскому и старшинскому составу входят подофицеры (сержанты и старшины), которые командуют взводами и ротами. Офицеры – это командиры частей, подразделений и штабисты.

При этом в ВСУ используют два типа званий: армейские и корабельные. Звания в армии (например, лейтенант, полковник) применяются в Сухопутных войсках, Воздушных силах и других родах. Корабельные воинские звания (например, матрос, капитан-лейтенант, контр-адмирал) – в Военно-морских силах.



Кроме того, для офицеров медицинской, юридической или капелланской служб к званию добавляются соответствующие указания: например "медицинской службы" или "юстиции". Это подчеркивает принадлежность специалистов к определенной службе ВСУ.

Перечень воинских званий ВСУ по категориям

Рядовой состав. В рядовой (солдатский) состав входят самые молодые звания. Это рекрут (временный чин для новобранцев), солдат и старший солдат. В ВМС соответствующие звания – матрос и старший матрос. Все новобранцы начинают службу со звания рекрута, в дальнейшем растут в звании солдата и старшего солдата по выслуге и оценке службы.

Сержантский и старшинский состав. Сержанты и старшины – это квалифицированные подофицеры, которые командуют взводами и обеспечивают боевую подготовку и порядок в подразделениях. Этот состав также делится на "младший", "старший" и "высший" подсостав. Это первые звания подофицеров. Старший состав: старший сержант, главный сержант и штаб-сержант. Старший сержант возглавляет взвод, главный сержант – роту, штаб-сержант – батальон. Высший состав: мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант.

Высшие сержантские звания, носители которых могут занимать должности главных сержантов на уровне бригады и выше.

Офицерский состав. Офицеры – это командиры разных уровней. Их звания делятся так:

Младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. Эти офицеры обычно командуют взводами и ротным звеном. Старший офицерский состав: майор, подполковник, полковник.

Офицеры – это командиры разных уровней. Их звания делятся так: Младший офицерский состав: младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан. Эти офицеры обычно командуют взводами и ротным звеном. Старший офицерский состав: майор, подполковник, полковник. Генеральский состав : бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал армии. Это высшие офицеры, командующие бригадами, дивизиями, корпусами и армиями.

: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал армии. Это высшие офицеры, командующие бригадами, дивизиями, корпусами и армиями. Военно-морские звания. В сержантском составе – старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи, главный старшина, главный корабельный старшина, штаб-старшина, мастер-старшина, старший мастер-старшина, главный мастер-старшина. Офицеры ВМС носят звание младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан-лейтенант; старшие офицеры – капитан III, II, I ранга; высшие – коммодор, контр-адмирал, вице-адмирал, адмирал.

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Особенности присвоения и использования: украинские воинские звания

Присвоение и понижение званий регламентируются уставами ВСУ и законами Украины. Высшие офицерские звания (генеральские) утверждаются Президентом Украины по представлению Министерства обороны. В общем звания присваиваются пожизненно – их могут лишить только по решению суда или в случае особо тяжких проступков.

Понижение или восстановление звания происходит в четко определенном порядке, предусмотренном военными уставами.

Лица, которые находятся в запасе, в отставке или проходят службу в военном резерве, получают к своему званию соответствующие приставки: "запаса", "в отставке" или "резерва".

Таким образом, звание "майор запаса" означает, что офицер уже не на службе. Офицерам медицинской или юридической службы к их званию добавляется пояснение "медицинской службы" или "юстиции" (например, "капитан медицинской службы"). Это отражает специальную функцию офицера в структуре ВСУ.

Военные знаки различия и погоны в ВСУ

Погоны ВСУ претерпели несколько реформ. До 2016 года использовались шевроны советского образца.

В 2009 году министры предлагали новые знаки (по типу введения звезд вместо клейнодов), чтобы приблизить ВСУ к НАТО, но экспериментальные образцы не прижились.

Знаки различия ВСУ / Минобороны

Значительные изменения произошли после 2015 года: президент Петр Порошенко инициировал реформу рангов, чтобы "согласовать знаки различия ВСУ с системой НАТО". Уже на параде ко Дню Независимости 2016 года дебютировали новые погоны в современном стиле.

Новые знаки отказались от предыдущих символов – вместо клейнодов гетмана введены простые звезды, а подкладки погон выполнены в национальных цветах родов войск. Например, в Сухопутных и Десантно-штурмовых войсках подкладка – сине-желтая, во флоте – черная и т.д. (это разделение сделано по традициям ВСУ).

Форма и знаки различия ВСУ / Минобороны

Воинские звания в контексте стандартов НАТО

В последнее время Украина активно приближает свою систему званий к стандартам НАТО. В январе 2021 года Министерство обороны утвердило соответствие украинских званий кодам НАТО (стандарт STANAG 2116).

Это означает, что каждое украинское звание в ВСУ закодировано как соответствующий уровень НАТО (например, солдат ВСУ – OR-1, сержант – OR-5, младший лейтенант – OF-1 и т.д.). Такое кодирование позволяет быстро сопоставлять украинские звания с аналогами партнеров и является важной составляющей совместимости ВСУ с вооруженными силами Альянса.

В перспективе гармонизация с НАТО способствует стандартизации подготовки, карьерного роста и взаимодействия в международных операциях.

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Значение воинских званий для ВСУ

Воинские звания – ключевой элемент военной дисциплины и управления. Они упорядочивают всю структуру ВСУ, четко определяя иерархию подчиненности и ответственности. Звания позволяют организовать контроль и коммуникацию в подразделениях, обеспечить понятный карьерный рост для военнослужащих. Для солдата же звание – это прежде всего гордость и признание опыта.

Строгое соблюдение системы, классифицирующей воинские звания в ВСУ по порядку, является необходимым условием боевой готовности и эффективности армии. Поэтому реформа и актуализация званий повышают престиж службы, способствуют сплоченности воинских коллективов и усиливают обороноспособность Украины.