У часи повномасштабної війни українці дедалі частіше чують по телебаченню, читають у ЗМІ чи бачать у соціальних мережах згадки про військові звання Збройних Сил України: сержантів, лейтенантів, полковників, генералів. Що стоїть за цими званнями? Як вони присвоюються, яку роль відіграють у структурі Збройних Сил України та як співвідносяться з натівськими стандартами?

Система військових звань – це чітко регламентована ієрархія, що визначає структуру командування, рівень відповідальності та посадові обов’язки кожного військовослужбовця. В умовах війни вона має критичне значення для забезпечення порядку, оперативного управління та злагодженості дій на фронті. І водночас – це одна з найстабільніших складових армійської традиції, що зберігає зв’язок поколінь, історичну пам’ять та військову етику.

У матеріалі 24 Каналу проаналізуємо, які саме військові звання ЗСУ існують у Збройних Силах України у 2025 році, як вони поділяються між різними категоріями особового складу – від рядових до генералів та адміралів, і як змінилася структура звань після наближення до стандартів НАТО.

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Загальна структура військових звань у ЗСУ: військові звання за порядком

Згідно зі статутом, особовий склад Збройних Сил України поділяється на три основні категорії: рядовий склад, сержантський та старшинський склад і офіцерський склад.

Рядовий склад – це нижчі ранги, до яких належать переважно призовники та молодші солдати. До сержантського і старшинського складу входять підофіцери (сержанти та старшини), які командують взводами та ротами.

– це нижчі ранги, до яких належать переважно призовники та молодші солдати. До сержантського і старшинського складу входять підофіцери (сержанти та старшини), які командують взводами та ротами. Офіцери – це командири частин, підрозділів і штабісти.

Водночас в ЗСУ використовують два типи звань: армійські та корабельні. Звання в армії (наприклад, лейтенант, полковник) застосовуються у Сухопутних військах, Повітряних силах та інших родах. Корабельні військові звання (наприклад, матрос, капітан-лейтенант, контрадмірал) – у Військово-морських силах.



Окрім того, для офіцерів медичної, юридичної чи капеланської служб до звання додаються відповідні вказівки: наприклад "медичної служби" чи "юстиції". Це підкреслює приналежність спеціалістів до певної служби ЗСУ.

Перелік військових звань ЗСУ за категоріями

Рядовий склад. У рядовий (солдатський) склад входять наймолодші звання. Це рекрут (тимчасовий чин для новобранців), солдат і старший солдат. У ВМС відповідні звання – матрос і старший матрос. Усі новобранці розпочинають службу зі звання рекрута, надалі зростають у званні солдата та старшого солдата за вислугою та оцінкою служби.

Сержантський і старшинський склад. Сержанти й старшини – це кваліфіковані підофіцери, які командують взводами та забезпечують бойову підготовку та порядок у підрозділах. Цей склад також поділяється на "молодший", "старший" і "вищий" підсклади. Це перші звання підофіцерів. Старший склад: старший сержант, головний сержант і штаб-сержант. Старший сержант очолює взвод, головний сержант – роту, штаб-сержант – батальйон. Вищий склад: майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

Найвищі сержантські звання, носії яких можуть обіймати посади головних сержантів на рівні бригади й вище.

Офіцерський склад. Офіцери – це командири різних рівнів. Їхні звання поділяються так:

Молодший офіцерський склад: молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан. Ці офіцери зазвичай командують взводами й ротною ланкою. Старший офіцерський склад: майор, підполковник, полковник.

Офіцери – це командири різних рівнів. Їхні звання поділяються так: Молодший офіцерський склад: молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан. Ці офіцери зазвичай командують взводами й ротною ланкою. Старший офіцерський склад: майор, підполковник, полковник. Генеральський склад : бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал армії. Це вищі офіцери, що командують бригадами, дивізіями, корпусами й арміями.

: бригадний генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал армії. Це вищі офіцери, що командують бригадами, дивізіями, корпусами й арміями. Військово-морські звання. У сержантському складі – старшина 2-ї статті, старшина 1-ї статті, головний старшина, головний корабельний старшина, штаб-старшина, майстер-старшина, старший майстер-старшина, головний майстер-старшина. Офіцери ВМС мають звання молодший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капітан-лейтенант; старші офіцери – капітан III, II, I рангу; найвищі – коммодор, контрадмірал, віцеадмірал, адмірал.

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Особливості присвоєння і використання: українські військові звання

Присвоєння і зниження звань регламентують статути ЗСУ та закони України. Вищі офіцерські звання (генеральські) затверджує Президент України за поданням Міністерства оборони. Загалом звання присвоюються довічно – їх можуть позбавити лише за рішенням суду чи у разі особливо тяжких проступків.

Пониження або відновлення звання відбувається у чітко визначеному порядку, передбаченому військовими статутами.

Особи, які перебувають у запасі, у відставці або проходять службу у військовому резерві, отримують до свого звання відповідні приставки: "запасу", "у відставці" або "резерву".

Таким чином, звання "майор запасу" означає, що офіцер вже не на службі. Офіцерам медичної чи юридичної служби до назви їх звання додається пояснення "медичної служби" або "юстиції" (наприклад, "капітан медичної служби"). Це відображає спеціальну функцію офіцера в структурі ЗСУ.

Військові знаки розрізнення та погони в ЗСУ

Погони ЗСУ зазнали кілька реформ. До 2016 року використовувалися шеврони радянського зразка.

У 2009 році міністри пропонували нові знаки (на кшталт введення зірок замість клейнодів), щоб наблизити ЗСУ до НАТО, але експериментальні зразки не прижилися.

Знаки розрізнення ЗСУ / Міноборони

Значна зміна відбулася після 2015 року: президент Петро Порошенко ініціював реформу рангів, щоби "узгодити знаки розрізнення ЗСУ із системою НАТО". Вже на параді до Дня Незалежності 2016 року дебютували нові погони в сучасному стилі.

Нові знаки відмовилися від попередніх символів – замість клейнодів гетьмана введено прості зірки, а підкладки погонів виконані у національних кольорах родів військ. Наприклад, у Сухопутних та Десантно-штурмових військах підкладка – синьо-жовта, у флоті – чорна тощо (цей поділ зроблено за традиціями ЗСУ).

Форма та знаки розрізнення ЗСУ / Міноборони

Військові звання в контексті стандартів НАТО

Останнім часом Україна активно наближає свою систему звань до стандартів НАТО. У січні 2021 року Міністерство оборони затвердило відповідність українських звань до кодів НАТО (стандарт STANAG 2116).

Це означає, що кожне українське звання в ЗСУ закодовано як відповідний рівень НАТО (наприклад, солдат ЗСУ – OR-1, сержант – OR-5, молодший лейтенант – OF-1 тощо). Таке кодування дозволяє швидко зіставляти українські звання з аналогами партнерів і є важливим компонентом сумісності ЗСУ зі збройними силами Альянсу.

У перспективі гармонізація з НАТО сприяє стандартизації підготовки, кар’єрного зростання і взаємодії в міжнародних операціях.

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Значення військових звань для ЗСУ

Військові звання – ключовий елемент військової дисципліни й управління. Вони впорядковують всю структуру ЗСУ, чітко визначаючи ієрархію підлеглості та відповідальності. Звання дають змогу організувати контроль і комунікацію у підрозділах, забезпечити зрозумілий кар’єрний ріст для військовослужбовців. Для солдата ж звання – це насамперед гордість і визнання досвіду.

Суворе дотримання системи, що класифікує військові звання в ЗСУ за порядком, є необхідною умовою бойової готовності та ефективності армії. Тому реформа та актуалізація звань підвищують престиж служби, сприяють згуртованості військових колективів і підсилюють обороноздатність України.