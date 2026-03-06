Кто из военных может получить очередное звание быстрее: объяснение Минобороны

Во время действия военного положения украинские военные могут получить очередное звание в сокращенные сроки. В Минобороны объяснили, кто имеет на это право и через какое время возможно повышение.

Обо всех нюансах, которые должны знать военнослужащие, говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.

Кто из военных может получить очередное звание быстрее?

Во время действия военного положения военнослужащие могут получить очередное воинское звание в сокращенные сроки при определенных условиях. В частности, это касается военных, которые служат в боевых частях, участвующих в ведении военных действий. Перечень таких подразделений определяет Генеральный штаб ВСУ.

Также право на досрочное присвоение звания имеют военнослужащие частей, не относящихся к боевому составу, но не менее трех месяцев выполняли или выполняют боевые или специальные задачи в боевых подразделениях. Кроме того, это касается военных, которые во время военного положения выполняли боевые задачи, получили ранения или заболевания при защите Украины, были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными или ограниченно годными к службе и переведены в другие подразделения.

Во время военного положения очередное воинское звание могут присвоить в следующие сроки:

через 1 год – для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи) и младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан);

через 2 года – для высшего сержантского состава (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант) и старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник).

В то же время для воинских частей, которые не входят в боевой состав, предусмотрены длинные сроки выслуги в звании. Подробные правила определены в Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины.

Что еще нужно знать действующим военнослужащим?