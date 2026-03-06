Кто из военных может получить очередное звание быстрее: объяснение Минобороны
- Во время военного положения украинские военные могут получить очередное звание быстрее, если служат в боевых частях, участвующих в ведении военных действий.
- Очередное звание могут получить через 1 год для младшего и старшего сержантского состава, или через 2 года для высшего сержантского состава и старшего офицерского состава.
Во время действия военного положения украинские военные могут получить очередное звание в сокращенные сроки. В Минобороны объяснили, кто имеет на это право и через какое время возможно повышение.
Обо всех нюансах, которые должны знать военнослужащие, говорится в сообщении оборонного ведомства Украины.
Кто из военных может получить очередное звание быстрее?
Во время действия военного положения военнослужащие могут получить очередное воинское звание в сокращенные сроки при определенных условиях. В частности, это касается военных, которые служат в боевых частях, участвующих в ведении военных действий. Перечень таких подразделений определяет Генеральный штаб ВСУ.
Также право на досрочное присвоение звания имеют военнослужащие частей, не относящихся к боевому составу, но не менее трех месяцев выполняли или выполняют боевые или специальные задачи в боевых подразделениях. Кроме того, это касается военных, которые во время военного положения выполняли боевые задачи, получили ранения или заболевания при защите Украины, были признаны военно-врачебными комиссиями непригодными или ограниченно годными к службе и переведены в другие подразделения.
Во время военного положения очередное воинское звание могут присвоить в следующие сроки:
- через 1 год – для младшего и старшего сержантского состава (младший сержант, сержант, старшина 2-й статьи, старшина 1-й статьи) и младшего офицерского состава (младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант, капитан);
- через 2 года – для высшего сержантского состава (мастер-сержант, старший мастер-сержант, главный мастер-сержант) и старшего офицерского состава (майор, подполковник, полковник).
В то же время для воинских частей, которые не входят в боевой состав, предусмотрены длинные сроки выслуги в звании. Подробные правила определены в Положении о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины.
Что еще нужно знать действующим военнослужащим?
Если военнослужащим совершено самовольное оставление части, то он все еще может вернуться к службе без каких-либо правовых последствий. Для этого военный может обратиться в органы Военной службы правопорядка для информации о батальонах резерва и оформления предписания для службы. После подачи рапорта военный имеет 24 часа, чтобы прибыть в соответствующий орган ВСП, а в случае первого случая СЗЧ может быть освобожден от уголовной ответственности, при условии подачи рапорта и согласия командира.
Если есть проблемы с документами, которые удостоверяют участие в боевых действиях, то это можно решить несколькими способами. Для восстановления удостоверения УБД действующие военнослужащие подают рапорт командиру, а уволенные обращаются в ТЦК и СП. Документы для восстановления включают копии удостоверения, паспорта, лист талонов и две фотографии, а процедура упрощена без справок из полиции.