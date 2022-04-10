Воины Княжеской бригады спасли попавшего в глубокий окоп ежа. Животное успешно "эвакуировали" и, убедившись, что с ним все в порядке, отпустили по ежачим делам.

Пресс-служба 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого рассказала, что еж не мог самостоятельно выбраться из окопа. К счастью, ему пришли на помощь.

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Княжеская мотопехота мо*каля утилизирует, ежа спасает. "Спецоперация" по спасению колючего прошла молниеносно, и, как и все, за что берутся Княжеские воины, успешно,

– говорится в сообщении.

Также подчеркнули, что никогда не нужно сравнивать животных и оккупантов. У зверьков есть душа. Между тем у "двуногих чудовищ с севера и востока есть только больная психика и рабская психология".

Именно поэтому, чтобы сделать мир более прекрасным, нужно беречь животных и уничтожать врага.

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