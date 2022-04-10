Пресслужба 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого розповіла, що їжак не міг самостійно вибратися з окопу. На щастя, йому прийшли на допомогу.

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Князівська мотопіхота мо*каля утилізує, їжака рятує. "Спецоперація" з порятунку колючого пройшла блискавично, і, як і все, за що беруться Князівські воїни, успішно,

– мовиться у повідомленні.

Також наголосили, що ніколи не треба порівнювати тварин та окупантів. У звірят є душа. Тим часом "двоногі потвори з півночі й сходу мають тільки хвору психіку і рабську психологію".

Саме тому, щоб зробити світ прекраснішим, треба берегти тварин та знищувати ворога.

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