Воины Королевской бригады "посадили" российский "Орлан-10" на Луганщине

8 апреля 2022 , 01:49
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Источник:

фейсбук 24 ОМБр имени короля Данила

В Луганской области украинским военным удалось посадить российский беспилотник. Его обезвредили специалисты по радиоэлектронной борьбе.

Как выяснилось, авиационный аппарат – российский беспилотник "Орлан-10". Об этом говорится в сообщении 24 ОМБр имени короля Данила.

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Королевская бригада "посадила" российский "Орлан-10" в Луганской области

Российская армия использует беспилотные летательные аппараты для того, чтобы ввести разведку и корректировать огонь артиллерии по позициям украинских защитников.

P.S. На фото вам ярко продемонстрировано все величие "2 армии мира" – ведь даже, казалось бы, такие современные технические средства разведки и те собраны из разных аппаратов и держатся на скотче,
– отметили военные.

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Автор: Марта Касіянчук