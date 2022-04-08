Воины Королевской бригады "посадили" российский "Орлан-10" на Луганщине

Как выяснилось, авиационный аппарат – российский беспилотник "Орлан-10". Об этом говорится в сообщении 24 ОМБр имени короля Данила.

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Российская армия использует беспилотные летательные аппараты для того, чтобы ввести разведку и корректировать огонь артиллерии по позициям украинских защитников.

P.S. На фото вам ярко продемонстрировано все величие "2 армии мира" – ведь даже, казалось бы, такие современные технические средства разведки и те собраны из разных аппаратов и держатся на скотче,

– отметили военные.