Воины ООС отразили 10 атак россиян: враг имеет потери в живой силе, технике и в небе

Украинские воины продолжают противостоять российским оккупантам. В зоне ООС враг продолжает совершать атаку, но получает отпор и несет значительные потери.

Только за сутки 25 мая наши защитники отбили там 10 вражеских атак. Об этом свидетельствует оперативная информация по состоянию на 21:00 Группировки Объединенных сил.

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Атаки и потери врага в зоне ООС

Группировка Объединенных сил продолжает ведение оборонной операции в районе ответственности на Донецком и Луганском направлениях.

Враг не прекращает использовать разное оружие вдоль всей полосы обороны. В частности, россияне применяют боевую авиацию, реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию крупных калибров, танки, минометы разных систем. Также противник наносит ракетно-бомбовые удары по гражданским объектам инфраструктуры и мирным жилым кварталам.

Обратите внимание: Оккупанты обстреляли более 40 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 47 гражданских объектов из них: 38 жилых домов, школу, оздоровительный лагерь, базу отдыха, железнодорожный вокзал. В результате этих обстрелов погибли 5 гражданских лиц, а еще 12 ранены.

В то же время, украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня, 25 мая, 10 атак врага. При этом еще на двух локациях до сих пор продолжаются бои с российским оккупантом.

Военнослужащим группировки Объединенных сил удалось нанести врагу следующие потери:

4 танка;

1 единицу специальной техники;

2 артиллерийские системы;

1 бронетранспортер;

1 вражеский автомобиль.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10". От чего зависит широкое контрнаступление ВСУ: объяснение Минобороны Спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник рассказал, готовится ли контрнаступление ВСУ на территориях Донбасса. Так, спикер Минобороны заверил, что территорию всей Украины будут освобождать, впрочем, когда это будет, сейчас говорить не готов. По его словам, рано или поздно широкие контрнаступательные действия должны произойти. В то же время, это будет зависеть от общей обстановки, которая сейчас сложилась на Востоке и на Юге нашего государства.