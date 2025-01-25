"Игра в кальмара" с россиянами: дроны СБУ за неделю ликвидировали сотни оккупантов
Россияне продолжают нести потери на фронте, в частности, в этом украинским бойцам помогают дроны. Таким образом воины СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление Службы безопасности Украины в Одесской области. Там также показали интересное видео "игры" с оккупантами.
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Сколько россиян ликвидировали
В течение последних дней операторы ударных дронов смогли уничтожить почти полтысячи российских захватчиков. На обнародованных кадрах видно, как по оккупантам, которые не ожидают атаки, "прилетают" дроны. В СБУ сравнили это с популярным сериалом "Игра в кальмара".
Операторы ударных дронов Центра спецопераций "А" СБУ установили простые правила: кто попал в прицел их дрона – тот проиграл. Таким образом, за неделю из этой игры "выбыли" 468 оккупантов,
– говорится в сообщении.
Воины СБУ сыграли с оккупантами в "Игру в кальмара": смотрите видео
К слову, согласно информации от Генерального штаба ВСУ, в течение минувших суток армия противника потеряла на войне в Украине 1650 солдат. Таким образом в целом с 24 февраля 2022 года потери врага составляют около 828 470 человек.