Воины ССО показали, как обезвредили российский танк с помощью дрона-камикадзе

Операторы ССО Украины овладели еще одним видом новейшего вооружения. Примером этого еще одно феерическое уничтожение вражеского танка вместе с живой силой противника с помощью беспилотника, оснащенного взрывчаткой.

Видеодоказательство появилось 24 мая на странице командования Сил специальных операций ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что это первое видео с камеры дрона-камикадзе Switchblade.

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Пока россияне пьют, ВСУ атакуют

По данным наших воинов, на одной из позиций российские кафиры решили отдохнуть и спокойно распить спиртное. Для места отдыха выбрали броню своего танка.

Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха.

– рассказываются защитники Украины.

Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери.

Процесс уничтожения противника сняла камера, входящая в комплектацию дрона.

Видео впервые публикуется на широкую публику, но стоит отметить, что боевое применение БПЛА-камикадзе является постоянной практикой для ССО Украины во время войны с российскими захватчиками, – добавляют в описании под видео.

Украинские военные добавляют, что Switchblade, которые Украина получила в рамках военной помощи от США – хороший пример того, как помощь иностранных партнеров вместе с обученностью и профессионализмом дают положительные результаты на фронте.

В обновлении ВСУ добавили, что в настоящее время уничтожены два экипажа врага.

Как наши военные уничтожают кафиров: смотрите видео

Справка . Боеприпасы Switchblade, которые не поставлялись в Украину до подписания ленд-лиза, – это тактический одноразовый ударный беспилотный авиакомплекс, созданный компанией из США AeroVironment.

Особенности дронов-камикадзе

Этот дрон – небольшой, малозаметный и бескомпромиссно точный. Это боражирующий боеприпас, который способен не просто найти цель, но даже преследовать ее, пока не уничтожит.

Несмотря на скромный вес в 2,5 килограмма, Switchblade 300 может развивать скорость до 160 километров в час и находиться в воздухе до 15 минут.

Хотя дальность полета всего 10 км, она компенсируется практичностью использования.

Для запуска требуется всего один человек: если запуск происходит из тубуса – это занимает всего 2 минуты. Принцип похож на миномет. Из специальной пусковой коробки подготовка к запуску занимает до 10 минут.

Известно, что Украина получила уже более 700 таких дронов-камикадзе. На этом поставки не заканчиваются. В США уже заявили о предоставлении нового поколения Switchblade – модель 600.

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