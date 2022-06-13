Воины ССО сожгли 3 вражеских "Града", которыми оккупанты обстреливали Северодонецк
Источник:командование ССО
Украинские военные ССО уничтожили 3 "Града" российских оккупантов. Ими захватчики обстреливали Северодонецк.
Обнаружили реактивные системы залпового огня кафиров во время воздушной разведки с помощью БПЛА. Об этом сообщили в командовании Сил специальных операций ВСУ 13 июня.
Обратите внимание 32 300 уничтоженных россиян и отступление ВСУ из центра Северодонецка: основное за 110 день войны
Три "Града" уничтожены и еще один – повреждены
Луганщина: охота на врага Благодаря ССО Украины сожжены три вражеских "Града" во время разведки тылов противника на Северодонецком направлении,
– говорится в сообщении.
Известно, что "Градами" российские захватчики применяли для обстрелов Северодонецка и других населенных пунктов Луганщины, позиции Сил обороны Украины.
Точные координаты вражеских РСЗО установили операторы ССО. Тогда воины передали эти данные артиллеристам НГУ – воинам гаубических расчетов М777. Метким огнем они уничтожили три вражеских установки из четырех. Еще один "Град" в результате обстрела был поврежден.
Как нацгвардейцы с помощью воинов ООС уничтожили российские "Грады": видео
Общие потери врага по состоянию на 13 июня
Украинские военные продолжают защищать свою страну от российского агрессора. По состоянию на утро 13 июня ВСУ уничтожили :
- личного состава – около 32 300 человек,
- танков – 1 432 единицы,
- боевых бронированных машин – 3 492 единиц,
- артиллерийских систем – 718 единиц,
- РСЗО – 226 единиц,
- средства ПВО – 97 единиц,
- самолетов – 213 единиц,
- вертолетов – 178 единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 585 единиц,
- крылатые ракеты – 125,
- корабли и катера – 13 единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 2 460 единиц,
- специальная техника – 54 единицы.
Ликвидация россиян на Востоке
Самая сложная ситуация остается на Востоке. Однако украинские защитники продолжают защищать Донбасс, несмотря на все. За сутки прошедшие сутки 12 июня наши воины уничтожили:
- 18 кафиров;
- 1 боевую бронированную машину;
- 1 тяжелый артиллерийский гусеничный тягач высокой проходимости АТ-Т;
- 1 миномет;
- 1 советский станковый противотанковый гранатомет СПГ;
- 1 вражеский склад боеприпасов.