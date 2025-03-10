Воины ССО освободили промышленное здание под Покровском и захватили 9 пленных: эффектное видео

Несмотря на российское давление на Востоке украинским воинам удается достигать успехов. Так, на Покровском направлении спецназовцы недавно отбили позиции врага и захватили группу оккупантов в плен.

Операторы 144 центра Сил специальных операций ВСУ освободили от врагов промышленное здание и взяли в плен 9 российских военных на Покровском направлении, передает 24 Канал со ссылкой на ССО.

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Как защитники "выкуривали" россиян из укрытия

Известно, что в течение нескольких дней операторы БПЛА давали шанс вражеским солдатам сохранить жизнь, через громкоговоритель призывая их сдаться.

Оккупанты сначала отказались. Тогда группа 144 Центра зашла в тыл врага, заминировала промышленное здание, где скрывались россияне, и взорвала его.

Мощный взрыв убедил захватчиков, что надо было сразу согласиться на предложение спецназовцев. Россияне начали выходить через окно поврежденного здания, размахивая белой тряпкой.

Вскоре двумя группами по четыре и пять человек вражеские военные направились в сторону украинских позиций. Среди них были раненые. Им оказали первую домедицинскую помощь.

Спецназовцы заставили группу оккупантов сдаться в плен: смотрите видео

К слову, артиллеристы 44-й бригады поделились кадрами поражения скопления российских войск и техники на Запорожском направлении. В результате успешных действий защитников были уничтожены, в частности вражеские полевой склад боеприпасов и пушка 2А-65 "Мста-Б".