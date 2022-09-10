Разоружение россиян: на Харьковщине воины ССО захватили современные противотанковые мины

Вооруженные силы Украины продолжают отвоевывать населённые пункты в Харьковской области. Кроме городов и сел, нашим воинам удается захватывать современное русское оружие.

10 сентября во время контрнаступления на Харьковщине нашим воинам Сил специальных операций удалось захватить современные российские противотанковые мины – ПТКМ-1Р. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ на своей странице в фейсбуке.

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ПТКМ-1Р – противотанковая мина, которую используют россияне против бронетехники ВСУ. Впервые разработку представили в ноябре – декабре 2021 года.

Эта мина отличается от обычных, поскольку она атакует технику сверху. Датчик дает команду на отстрел боевого элемента, когда чувствует приближение танков. Параллельно он сканирует земную поверхность, и после обнаружения цели боевая часть подрывается и поражает цель сверху.

Среди самых главных характеристик ПТКМ-1Р:

зона действия – 50 метров;

радиус обнаружения цели поражения – 100 метров;

поражение цели, двигающейся до 50 километров в час;

срок боевой работы – до 10 суток;

масса мины – 20 килограммов.

россия остается без оружия

Недавно ВСУ захватили несколько жирных трофеев у российских захватчиков: "Тор", "Град" и даже "Зоопарк".

Для оккупантов это не могло не стать ударом, поскольку с каждым днем ​​у них все меньше оружия. Напомним, украинская разведка заявила, что у страны-террориста осталось менее 200 "Искандеров", поэтому в ход пошли устаревшие С-300.

Путин даже думал о том, чтобы покупать боеприпасы у Северной Кореи, однако в Совбезе ООН предостерегли российское государство от таких действий.

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