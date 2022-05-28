Своими результатами похвастались воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. Танк превратился в груду металла, а экипаж – в "удобрение" для украинской земли.

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Военные показали на видео последствия уничтожения российской военной техники. Украинские военные обещают, что каждый оккупант будет постиг судьбу этого экипажа. Потому что не стоило приходить сюда с оружием!

На видео зафиксировано, как десантники 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШУ ВС Украины уничтожили танк вместе с российскими оккупантами. Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов! Смерть русским оккупантам! ДШВ – Всегда Первые! Слава Украине! – пишут украинские военные.

Как украинские десантники уничтожили вражеский танк: смотрите видео 18+

Вооруженные Силы Украины пошли в атаку на Юге Украины

По данным оперативного командования "Юг", украинским военным удалось отбросить кафиров от своих позиций на одном из направлений на Юге Украины. Россияне понесли серьезные потери и теперь вынуждены обороняться на невыгодных рубежах, потому что они не до конца оборудованы.

от своих позиций на одном из направлений на Юге Украины. Россияне понесли серьезные потери и теперь вынуждены обороняться на невыгодных рубежах, потому что они не до конца оборудованы. Пока боевые действия на Юге продолжаются. Кафиры, как всегда, коварно обстреливают населенные пункты на административной границе Николаевской и Херсонской областей.

Кроме того, они снова атаковали Николаев из реактивных систем залпового огня. По предварительным данным, в результате обстрелов погибла одна женщина , по меньшей мере шесть человек пострадали.

Россияне продолжают совершать военные преступления на временно оккупированных территориях. Они не дают местным жителям Херсона выехать на подконтрольную территорию Украины. Все пути выезда сейчас заблокированы.

Россияне потеряли уже 30 тысяч военных в Украине

Вооруженные Силы Украины успешно уничтожают российские захватчики. Общие потери кафиров составляют уже 30 тысяч живой силы . Многие захватчики потеряли и военную технику. Среди всего: 1330 танков, 3258 боевых бронированных машин, 628 артиллерийских систем, 203 единицы реактивных систем залпового огня, 207 самолетов, 174 единицы вертолетов, 503 беспилотника и т.д. Все потери можно просмотреть по ссылке .

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