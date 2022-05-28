Своїми результатами похвалилися воїни 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ. Танк перетворився в купу металу, а екіпаж – у "добриво" для української землі.

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Військові продемонстрували на відео наслідки знищення російської військової техніки. Українські військові обіцяють, що кожного окупанта спіткатиме доля цього екіпажу. Бо не варто було приходити сюди зі зброєю!

На відео зафіксовано, як десантники 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили танк разом з російськими окупантами. Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України! Смерть російським окупантам! ДШВ – Завжди Перші! Слава Україні! – пишуть українські військові.

Як українські десантники знищили ворожий танк: дивіться відео 18+

Збройні Сили України пішли в атаку на Півдні України

За даними оперативного командування "Південь", українським військовим вдалося відкинути окупантів від своїх позицій на одному з напрямків на Півдні України. Росіяни зазнали серйозних втрат і тепер змушені оборонятися на невигідних рубежах, бо вони не до кінця обладнані.

від своїх позицій на одному з напрямків на Півдні України. Росіяни зазнали серйозних втрат і тепер змушені оборонятися на невигідних рубежах, бо вони не до кінця обладнані. Наразі бойові дії на Півдні тривають. Окупанти, як завжди, підступно обстрілюють населені пункти на адміністративній межі Миколаївської та Херсонської областей.

Окрім цього, вони знову атакували Миколаїв із реактивних систем залпового вогню. За попередніми даними, внаслідок обстрілів загинула одна жінка, щонайменше шестеро людей постраждали.

Росіяни продовжують вчиняти воєнні злочини на тимчасово окупованих територіях. Вони не дають місцевим мешканцям Херсонщини виїхати на підконтрольну територію України. Усі шляхи виїзду зараз заблоковані.

Росіяни втратили вже 30 тисяч військових в Україні

Збройні Сили України успішно знищують російських загарбників. Загальні втрати окупантів становлять вже аж 30 тисяч живої сили. Чимало загарбники втратили і військової техніки. Серед усього: 1330 танків, 3258 бойових броньованих машин, 628 артилерійських систем, 203 одиниці реактивних систем залпового вогню, 207 літаків, 174 одиниці гелікоптерів, 503 безпілотники тощо. Усі втрати можете переглянути за посиланням.

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