Воины ВСУ устроили для оккупантов в Марьинке взрывной сюрприз

Украинские военные оставляют много взрывных сюрпризов для оккупантов. Россияне не всегда успевают понять, что вообще происходит.

Украинские военные из разведывательной группы К2 54-й отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы передали "привет" оккупантам. Россияне "заблудились" на улицах Марьинки Донецкой области, но их быстро отправили в ад.

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Украинские военные против "пеших туристов" из России

Российские кафиры осторожно передвигались по улице, стараясь не встретить засаду. Но ничего не получилось – они изрядно почувствовали "сюрприз", который приготовили украинские военные. Взрыв был действительно эффектным.

Такие "неожиданные подарки" украинские защитники часто оставляют для российских захватчиков. Только на этом видео можно увидеть, как кафиры дважды взорвались из-за своей неосторожности.

Как украинские военные уничтожили захватчиков: смотрите видео

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Сюрприз сработал, и туристам он не понравился, не любит украинская земля непрошеных туристов. Приятного просмотра! Слава Украине! – написали украинские военные.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину, которое произошло 24 февраля, захватчики понесли уже просто колоссальные потери. Подразделения ВСУ, Нацгвардии, СБУ, ГУР МО и других группировок уже уничтожили 31 250 оккупантов. Такие данные приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 100 российских захватчиков. В Генштабе отмечают, что эти данные ориентировочные, ведь подсчитать точное количество уничтоженных врагов сложно из-за высокой интенсивности боевых действий. Поэтому вполне реально, что ВСУ ликвидировали уже гораздо больше российских захватчиков. Больше потерь за минувшие сутки противник понес на Славянском направлении.

Кроме того, россияне потеряли уже значительное количество техники. К примеру, украинские защитники уничтожили 1386 танков, 3400 единиц боевых бронированных машин, 690 артиллерийских систем, 207 единиц реактивных систем залпового огня, 96 средств противовоздушной обороны, 211 самолетов, 176 вертолетов. Больше статистики смотрите по ссылке.

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