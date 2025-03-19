В Украину экстрадировали застройщика, который обманул инвесторов 42 новостроек Киева и сбежал за границу
- Из Испании в Украину экстрадировали застройщика, вероятно, речь об Анатолии Войцеховском, который обманул тысячи инвесторов в Киеве.
- Он обвиняется в создании преступной группы для незаконного строительства и присвоения средств, его имущество арестовано, а его ждет до 12 лет заключения.
- Полиция расследовала более сотни эпизодов преступлений, а инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать собственность на квартиры и подключиться к коммунальным сетям.
В Украину из Испании экстрадировали скандального столичного застройщика, который обманул тысячи инвесторов. Речь идет, вероятно, об Анатолии Войцеховском, который находился в международном розыске.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию Украины.
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Что известно об афере Войцеховского с квартирами
Отмечается, что полицейские уже дважды задерживали фигуранта и дважды ему избирали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. Однако застройщик их оплатил и сбежал в Испанию. Сейчас его экстрадировали.
Фирмы, связанные с фигурантом, незаконно строили объекты на самовольно занятых участках без полного пакета разрешительной документации по ценам на 30-40% ниже рыночных. Значительное количество зданий так и не достроили, в эксплуатацию ввели лишь несколько,
– рассказали в полиции.
Однако инвесторы до сих пор не могут зарегистрировать право собственности на эти квартиры и подключиться по постоянной схеме к коммунальным сетям. Владельцы имеют постоянные перебои с электричеством и водоснабжением, а платят за это по большим тарифам. Некоторые вынуждены отапливать дровами.
Всего в Киеве расследовали более сотни эпизодов преступлений фигуранта. Ему вручили подозрение в создании организованной преступной группы для самовольного занятия земельных участков, присвоение средств инвесторов, организацию подделки официальных документов и умышленное уклонение от уплаты налогов. На его имущество стоимостью в 200 миллионов гривен наложен арест, 12 обвинительных актов направили в суд.
Сейчас фигурант находится в СИЗО, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 20 миллионов гривен. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.