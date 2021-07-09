Белорусский узурпатор объявил войну Западу: чего добивается Лукашенко массовой миграцией

Белорусский узурпатор Александр Лукашенко объявил западу войну. В ней в качестве оружия использует людей, оказавшихся в самых непростых условиях.

Обиженный на Европу из-за введенных в отношении его режима санкций, Лукашенко решил ответить ассиметрично. Не имея возможности по-настоящему навредить западной экономике, он прибегнул к старому как мир способу давления не противника – массовой миграции.

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Еще столетия назад армии захватчиков использовали беженцев в своих целях: спасаясь от наступающих армий этих захватчиков, толпы крестьян бросали хозяйства и направлялись в города, быстро истощая городские запасы и вынуждая гарнизоны открывать ворота врагу в обмен на обещание накормить голодающих.

"Оружие массовой миграции"

Похожие практики существуют и сегодня. В современных политике и дипломатии даже используется термин "оружие массовой миграции", под которым понимается влияние одной страны на другие с помощью беженцев.

Таким оружием пользовался, например, ливийский лидер Муаммар Каддафи. Ближайший путь с Африканского континента в Европу лежал через его владения и Каддафи, шантажируя Европу, то массово пропускал мигрантов через свою границу, то закрывал ее на замок, когда получал от европейцев то, что хотел.

Россия в войне 2008 года против Грузии устраивала рейды в населенные этническими грузинами районы Южной Осетии, выгоняя их жителей из домов и заставляя искать спасения в других регионах. В результате, власти Грузии были вынуждены выручать своих граждан и тратить на это внимание, силы и средства, которые так нужны были на фронте.

Этот очевидный элемент гибридной войны Кремль использовал и в войне против Украины, заставив сотни тысяч человек бежать с оккупированной территории.

Тем самым он пытался отвлечь ресурсы страны от оборонных задач, вынудив государство тратить время и деньги не только на сопротивление агрессии, но и на обустройство бежавших от этой агрессии граждан.

Путин и его сирийский союзник Башар Асад бомбами и артиллерией выгнали в Европу и страны Ближнего Востока миллионы сирийцев, не скрывая при этом надежды на то, что столкнувшиеся с наплывом мигрантов государства станут сговорчивее и закроют глаза на преступления этой парочки, лишь бы она забрала беженцев назад.

Каддафи, Путин и Асад пользуются уязвимостью

То есть, беженец – это заложник. Ведь люди никогда не бегут от хорошей жизни. Беженец – всегда находится в уязвимом положении человека с неясными правами и неизвестными перспективами.

Пользоваться такой уязвимостью могут только совсем циничные и беспринципные люди. Такие как Каддафи, Путин, Асад, а теперь и Лукашенко.



Лукашенко добивается раздора / Фото ТАСС

Из Беларуси в соседние европейские страны в последние недели хлынул буквально поток беженцев из Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Каждый день десятки, а то и сотни человек пытаются проникнуть в Евросоюз с белорусской территории, причем, белорусские пограничники помогают им в этом.

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И не только пограничники. В схеме переправки беженцев в Европу задействованы самые разные органы государственной власти и госкомпании. Так, авиакомпания "Белавиа", для которой теперь закрыто европейское небо, несколько раз в неделю гоняет в Минск из иракского Багдада огромный двухпалубный боинг.

Можно предположить, что большую часть его пассажиров составляют отнюдь не бизнесмены и не дипломаты, воспылавшие вдруг любовью к белорусскому режиму.

И не надо думать, что Лукашенко вдруг озаботился судьбой гонимых людей из воюющих стран и решил безвозмездно, хотя и в нарушение действующих соглашений с соседями, отправить этих людей в благополучную Европу.

Вовсе нет. На каждом из переправленных к границе евросоюза мигранте режим зарабатывает по несколько тысяч долларов, которые беженцы едва ли не в открытую платят лукашенковским ментам и чиновникам.

Потому что, пытаясь дестабилизировать запад наплывом мигрантов, Лукашенко не забывает о себе и об основе своего режима – силовиках и бюрократах, которые буквально выпрыгивают из штанов в попытках помочь своему пахану удержать власть. Ведь каждый из которых после крушения режима рискует оказаться под следствием.

Что добивается Лукашенко

Литва и Польша сейчас пытаются решить, что делать с сотнями оказавшихся на их территории беженцами. Тамошние националисты уже обвиняют власти в бездействии, проклинают Евросоюз и демократические принципы, лежащие в его основе. То есть, вносят раздор в политическую жизнь своих стран. Чего, собственно, и добивается Лукашенко.

Белорусский национальный гимн начинается словами "Мы, беларусы, – мирные люди". Но сейчас власть над этими мирными людьми захватили какие-то совсем уж оголтелые бандиты, которые не жалеют ни своих, ни чужих, которые плевать хотели на страхи беженцев, желания соседей и надежды своего народа.

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Но то, что делает сейчас Лукашенко, сажая оппозиционеров и прибегая к оружию массовой миграции, больше похоже не на холодный расчет опытного диктатора, а на конвульсии окончательно теряющего рассудок и контроль над ситуацией престарелого тирана.