Страны Ближнего Востока начали лучше понимать Украину, хоть и не последствия зимних атак

Сейчас страны Ближнего Востока начали лучше понимать ситуацию в Украине и осознавать, как это жить под ракетными обстрелами и атаками дронов. Ранее они пытались балансировать через экономические связи с Россией, но теперь четко видят, кто является агрессором.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью ирландскому журналисту Каолану Робертсону.
Изменилось ли отношение стран Ближнего Востока к России из-за недавних событий?
Украинский лидер отметил, что сейчас страны Ближнего Востока испытывают на собственном опыте, что значит жить под постоянной угрозой обстрелов. Ранее государства региона не выступали жестко против России, в частности в вопросе санкций, из-за своих экономических интересов, однако сейчас точно начали лучше понимать, кто в этой войне является агрессором.
Отвечая на вопрос журналиста о том, поможет ли ситуация на Ближнем Востоке увидеть масштаб войны, в которой находится сейчас Украина, Зеленский ответил: "Я очень на это надеюсь, честно говоря".
В то же время президент добавил, что страны региона не могут полностью оценить последствия вражеских атак на энергосистему зимой, однако заметил, что риски для инфраструктуры остаются высокими и летом.
Как Россия поддерживает Иран в войне против США и Израиля?
Президент Зеленский заявил, что Владимир Путин активно поддерживает иранский режим, поставляя в страну ударные дроны, ракеты и системы ПВО для ударов по США, Израилю и мирным странам Ближнего Востока.
Кроме того, Россия предоставляет Ирану разведывательные данные об американских объектах в странах Ближнего Востока. Речь идет не только о военных базах, но и дипломатических учреждениях.
Кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский считает, что Путин может поставлять материалы для ведения боевых действий против США и Израиля, в частности запчасти к вооружению и некоторые технологии.