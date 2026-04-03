Мы на грани, – генсек ООН драматично высказался о последствиях войны на Ближнем Востоке

Мир оказался на грани еще более масштабной войны на Ближнем Востоке, где уже второй месяц продолжаются боевые действия. Эскалация конфликта усиливает человеческие страдания, угрожает глобальной безопасности и влияет на экономику и жизнь людей в разных странах.

Об этом на пресс-конференции по вопросам Ближнего Востока заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, передает пресс-служба организации.

Какие последствия повлечет за собой конфликт на Ближнем Востоке?

В своем обращении Гутерреш подчеркнул, что из-за военных действий на Ближнем Востоке гражданские граждане страдают уже два месяца, а масштабы ущерба растут.

Количество хаотических ударов увеличивается, как и атак на гражданское население и инфраструктуру. Вместе с этим усиливаются и глобальные риски – мир оказался на грани масштабной войны, которая может охватить весь Ближний Восток и иметь серьезные последствия.

Генсек отметил, что конфликт США и Ирана ощущается всюду – достаточно посмотреть на последствия ограничения свободы судоходства. Перекрытие Ираном Ормузского пролива больше всего бьет по беднейшим и наиболее уязвимым странам мира.

Это ощутимо в повседневной жизни людей – от Филиппин и Шри-Ланки до Мозамбика, где растут цены на продукты питания и энергоносители.

Гутерреш отметил, что все ухудшится, если "барабаны войны будут продолжать бить". Именно поэтому "спираль смерти и разрушения должна остановиться".

В то же время он добавил, что дипломатические усилия сторон по завершению конфликта продолжаются, однако нуждаются в поддержке и пространстве для успешной работы.

По словам генсека, споры должны решаться мирным путем, а суверенитет и территориальная целостность всех государств – уважаться. Гражданское население и инфраструктура, включая ядерные объекты и судоходство должны быть защищены.

Я остаюсь в тесном контакте со сторонами – и отправляю своего личного посланника Жана Арно в регион для поддержки этих усилий. Мы должны найти мирный выход,

– добавил генсек.

Гутерреш четко заявил, что Штаты и Израиль должны остановить войну, что наносит человеческие страдания и уже имеет масштабные экономические последствия. Иран одновременно должен прекратить атаковать своих соседей.

Совет Безопасности осудил эти нападения и подтвердил необходимость уважения навигационных прав и свобод вдоль критически важных морских путей, включая Ормузский пролив, говорит генсек.

"Конфликты не заканчиваются сами по себе. Они заканчиваются, когда лидеры выбирают диалог вместо разрушения. Такой выбор все еще существует. И это нужно сделать – сейчас", – подытожил Гутерреш.

