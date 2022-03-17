Война будет продолжаться еще не 1 и не 2 недели, легкой победы не будет, – Кривонос

Не стоит надеяться, что Украине закроют небо. Задача украинских политиков – продолжать работу по получению оружия. Победа не будет легкой и зависит от украинцев.

Такое мнение в эфире 24 каналу высказал экс-заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос.

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Он подчеркнул, что враг будет применять позорные методы ведения войны. Поэтому путь к победе будет достаточно тернист.

Не будет легкой победы. Эта победа будет еще длинной. Война будет еще продолжаться не 1 и не 2 недели. Надо это понять,

– убежден Кривонос.

По его мнению, в больших городах следует провести частичную эвакуацию. Особенно речь идет о районах, которые содержат критическую инфраструктуру государства – заводы оборонно-промышленного комплекса и воинские части. Это снизит потери среди мирного населения.

По словам Кривоноса, противостояние России и Украины продлится даже после победы. Это касается не только армии, но и экономики, оборонно-промышленного комплекса и народа.

Он отметил, что победа будет, но она не будет легкой. Сейчас победа зависит от каждого украинца.

Сергей Кривонос предположил, сколько еще будет продолжаться война в Украине: смотрите видео