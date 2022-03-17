Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексзаступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

До теми Цей тиждень треба протриматися, – Кривонос

Він наголосив, що ворог застосовуватиме ганебні методи ведення війни. Тож шлях до перемоги буде доволі тернистим.

Не буде легкої перемоги. Ця перемога буде ще довгою. Війна ще триматиме не 1 і не 2 тижні. Треба це зрозуміти,

– переконаний Кривонос.

На його думку, у великих містах треба провести часткову евакуацію. Особливо мовиться про райони, які містять критичну інфраструктуру держави – заводи оборонно-промислового комплексу та військові частини. Це зменшить втрати серед мирного населення.

За словами Кривоноса, протистояння Росії і України триватиме навіть після перемоги. Це стосується не лише армії, а й економіки, оборонно-промислового комплексу та народу.

Він зазначив, що перемога буде, однак вона не буде легкою. Зараз перемога залежить від кожного українця.

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