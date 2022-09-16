оккупанты умудрились создать на Донбассе новый вид украинских националистов

Общаюсь сейчас с людьми на Донбассе и Харьковщине. И заметил, что после полномасштабного российского вторжения здесь появились особые настроения, которые я бы назвал "понятийный украинский национализм".

Украинизация руками оккупантов

Описать эти взгляды можно такой фразой, которую я услышал от шахтера из ТрО: "Я голосовал за Мураева, хорошо относился к россии, а эти уроды по беспределу стали бомбить мой город, пришли меня убить. Какого хр*на?".

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Ментально человек может быть классическим избирателем януковича. Может слушать лепса и фанатеть от российских сериалов. При этом к россии он чувствует ненависть просто как к вломившемуся в дом бандиту, чтобы грабить и убивать.

российские захватчики превратили немалый город Изюм в сплошные руины / Фото "Слово и дело"

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Что в целом недалеко от истины. Ведь современные российские солдаты – это и есть набранное по зонам мародерско-криминальное отребье.

Подумал, что, наверное, когда-то так и зарождались американцы и канадцы как отдельные нации. Разногласий на культурно-языковой почве с англичанами у них не было, но были какие-то схожие эмоции, как у жителей Донбасса теперь.

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