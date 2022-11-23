ВСУ могут прорвать фронт возле Сватового: что задумали оккупанты и почему радоваться еще рано

Командование войск противника на Сватовском направлении, понимая высокую вероятность прорыва ВСУ севернее и южнее города прилагает значительные усилия, чтобы избавиться от этой угрозы.

Оккупанты огрызаются

В частности, в течение минувших двух суток командование противника организовало и попыталось провести ряд наступательных / штурмовых действий против передовых подразделений ВСУ, которые подошли к городу Сватово на достаточно небольшое расстояние, а именно:

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силами 423-го мотострелкового полка 4-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии (до двух усиленных рот) противник попытался атаковать передовые позиции ВСУ по направлениям Подкуйчанск – Стельмаховка и Подкуйчанск – Коломыйчиха (вспомогательная атака). Безуспешно.

Силами 9-го мотострелкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса (до роты) с позиций в районе Куземовка атаковал позиции ВСУ в Новоселовском районе (неудачно).

Очевидно, что ближайшей целью командования противника и смыслом этих атак было стремление противника оттеснить подразделения ВСУ от дороги Р-07 на участке Купянск – Сватово и таким образом обезопасить Сватовский район обороны от прорыва ВСУ севернее него и соответственно избежать блокировки города Сватово с севера.

Кость в горле у врага

Пока решить эту задачу противник так и не смог. Тактическая группировка ВСУ, ведущая активные действия на северо-запад от города, достаточно медленно, но уверенно продолжает постепенно продвигаться в общей дирекции на Нижнюю Дуванку сразу по двум направлениям, что, очевидно, сможет поставить собственно сватовскую группу противника в достаточно "интересное положение" в случае, если ВСУ выйдут в указанный район.

Кроме этого, очевидно, что в ближайшие дни командование войск противника готовит более мощную серию контратак южнее, в направлении Заречного и Лимана с целью нейтрализации тактической группировки ВСУ, которая фактически северо-западнее Кременной заняла достаточно удобный район для действий, как в направлении самой Кременной, так и во взаимодействии с северной группировкой в направлении на Сватово. По сути эта группа украинских войск является своеобразным пистолетом, приставленным к виску российских войск в Кременной. Очевидно, что противник вполне понимает, что рано или поздно он выстрелит или по самой Кременной, или в районе Песчаного и Краснопоповки.

Уже на сегодняшний день использование противником рокадной дороги Кременная – Сватово на участке между Житловкой и Площанкой очень затруднено, что объективно очень негативно влияет на его возможность маневра силами и средствами.

Именно поэтому у российского командования на этом направлении "вызрело" вполне логичное решение – контратаковать в направлении на Торское и Заречное, а также в сторону Макеевки или Невского и таким образом заставить передовую тактическую группу ВСУ, прорвавшуюся севернее вплотную к этой дороге, отойти за речку Жеребец и таким образом снять непосредственную угрозу как городу Кременная, так и "восстановить рубеж обороны по речке Жеребец".

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Следует сразу подчеркнуть, что, скорее всего, противник будет атаковать на двух направлениях – как собственно в направлении Торское – Заречное, так и в направлении Невского и Макеевки. Совершенно не зря к предстоящему наступлению командование противника привлекает никак не менее 4-х БТГр и накапливает соответствующий резерв для введения его в бой на следующем этапе развития своего наступления. В частности:

59-й танковый полк, 254-й и 488-й мотострелковый полк 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии (в целом – до 2-х БТГр, однако неполнокомплектных);

33-я и 55-я мотострелковые бригады 41-й общевойсковой армии (до 1-й "сводной" БТГр – солянка, активно доукомплектовывается "чмобиками");

3-я и 24-я ОБР СПП (до 1-го "сводного" отряда в объеме 1,5 "батальона");

резервный "компонент" – передовая "сводная" БТГр 76-й десантно-штурмовой дивизии, которая уже в течение 19 – 20 ноября переместилась с Херсонского направления на Сватовское.

По всей вероятности, эта ударная группировка будет усилена еще не менее 1-й БТГр из состава 106-й воздушно-десантной дивизии, которая уже, по определенной информации, начала выдвижение из района Луганска на север.

Орда рвется к реваншу

Очевидно, что командование войск противника настроено "коренным образом" решить проблемный для себя вопрос северной части Луганской области путем организации и проведения достаточно масштабного наступления своих войск в общем направлении на Лиман и Боровую и при удачном стечении обстоятельств "вернуться" на речку Оскол.

По крайней мере, всю предыдущую неделю оно достаточно активно подтягивало на это направление довольно много "железа", в частности только 19 – 21 ноября оно переместило в этот район такие силы и средства:

из района Луганск – Счастье на север в сторону Новоайдара, Северодонецка проследовало более 90 единиц вооружения и военной техники (в том числе не менее 16 единиц танков);

через Белокуракино в сторону Сватово – более 40 единиц вооружения и военной техники (12 БТР, 8 танков, 5 ББМ "Тигр", 17 военных автомобилей, учитывая грузовые и специальные);

через Старобельск в направлении на Краснореченское – 15 единиц военной техники (по пять БМП, танков, ВА);

через Верхнюю Покровку в направлении Новой Астрахани прошли две "свежие" танковые роты (19 танков), вероятно из состава 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа.

Также следует принять во внимание, что на этих же направлениях противник сконцентрировал не менее 5 – 6 ТГр / дивизионов артиллерии из состава 288-й артиллерийской бригады, 99-го и 147-го гвардейских самоходно-артиллерийских полков (с каждого – по дивизиону).

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Согласитесь, достаточно значительное пополнение передовых подразделений 18-й и 144-й мотострелковых дивизий, активно действующих в районе Сватово и севернее Кременной, основными образцами вооружений и военной техники, с одновременной переброской в этот же район подразделений, по крайней мере двух десантных дивизий, явно не может быть случайным.

Скорее всего, в ближайшие дни или через несколько дней противник явно попытается путем массированного наступления "перевернуть" ситуацию на Сватовском направлении и в районе Кременной.

Радоваться еще рано

Подытожим. Однозначно, ликвидация Херсонско-Бериславского плацдарма противника на правом берегу Днепра имела не только положительные последствия для ВСУ и Украины, но и вполне негативные для них. Например – расширение возможностей командования противника по усилению своих группировок войск на других направлениях и участках, но и соответственно обретение им способности организовывать и проводить больший и более широкий спектр активных действий.

В условиях стратегической обороны, к которой перешел противник, эта его способность отнюдь не выглядит для него излишней. Поэтому считать, что вот завтра или по крайней мере послезавтра он снова начнет отступать очередными жестами доброй воли, явно не стоит.

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В плане ситуации на фронте ближайшие недели могут нести немало неожиданностей. Причем как положительного, так и вполне негативного для Украины характера.