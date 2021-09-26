Война на Донбассе и национальная идентичность: как изменились украинцы

Активисты общественной организации Arts & Rights при поддержке Украинского культурного фонда запустили проект "Что такое помнить", чтобы выяснить, каким образом память о погибших в русско-украинской войне влияет на нас и как ее лучше можно хранить.

Одна из панельных дискуссий, состоявшихся в рамках проекта, была посвящена вопросу формирования национальной идентичности. Почему мы воспринимаем себя украинцами, для чего это восприятие нужно и что на него влияет – в нашем материале.

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Что такое идентичность

Идентичность – длительное, когерентное во времени представление о себе, как тождественное самому себе. Человек чувствует, что он и есть он. Национальная идентичность – чувство принадлежности человека к определенному государству или нации.

Что говорят специалисты

Когда мы говорим о национальной идентичности, говорим об усвоении лицом системы ценностей, норм, символической художественной речи. Идентичность обязательно требует от тебя активности: ты не только усвоил какой-то набор ценностей, представлений, принципов, но и превращаешь себя самого в соответствии с этими ценностями. Наталья Кривда Докторша философских наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко

Согласно теории профессора Оксфордского университета и исследователя в области национализма и этничности Лондонской школы экономики Энтони Смита, есть западная и незападная модели идентичности.

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Западная идентичность предполагает, что этническое происхождение человека хоть и важно, но не имеет ключевого значения.

Ты можешь принадлежать к любому этносу, но если твои ценности созвучны, твой образ жизни созвучный образу жизни и ценностям этой страны, ты разделяешь ее путь, ее надежды, ее видение. Ты являешься частью этой страны, чувствуешь и выращиваешь в себе эту идентичность,

– отметила Кривда.

Незападная идентичность построена на этничности и так называемых кровных связях. Она предполагает, что мы с вами братья и сестры, и на основе этого родства выстраивается общая принадлежность. Такая модель присуща центральной Европе и Азии.

По словам Кривды, национальная идентичность состоит из следующих компонентов:

Историческая территория . Речь идет о чувстве культурного ландшафта, который в публицистике очень часто называется "родной край". Наличие этой исторической территории является чрезвычайно важным компонентом формирования нашего ощущения общности.

. Речь идет о чувстве культурного ландшафта, который в публицистике очень часто называется "родной край". Наличие этой исторической территории является чрезвычайно важным компонентом формирования нашего ощущения общности. Идея родины . Речь идет о законе и институте, которые формируют для каждого структуру пребывания в конкретных пространстве, времени и культуре.

. Речь идет о законе и институте, которые формируют для каждого структуру пребывания в конкретных пространстве, времени и культуре. Совместная гражданская культура и идеология . Речь идет о культурной памяти, которая формирует гражданскую культуру и определяет ценности, которые для гражданского общества чрезвычайно важны.

. Речь идет о культурной памяти, которая формирует гражданскую культуру и определяет ценности, которые для гражданского общества чрезвычайно важны. Равенство всех членов общества перед законом . Это то представление о справедливости, которое воспринимается как настоящее.

. Это то представление о справедливости, которое воспринимается как настоящее. Общая культура, общие надежды, общие мечты, общие чувства и общее видение своего будущего. Эта совместная культурная память является своеобразным резервуаром ценностей, желаний, ассоциаций и привязок, которые делают каждого частью сообщества.

Она базируется на коммуникативной памяти.

Коммуникативная память – это то, что ваш дедушка рассказал вашим родителям, а ваш отец или мама рассказали вам. Этот образ истории является частью общей совместной памяти. Культурная память – это уже то, что отрефлексированно и отобрано, и складывается в общую копилку ценностей,

– объясняет Кривда.

Как формируется национальная идентичность

По словам профессора, универсального рецепта здесь нет. Каждая страна делает это по-своему.

Впрочем, политолог и культуролог Монтсеррат Гибернау утверждает, что существует пять компонентов, которые позволяют сформировать успешную стратегию формирования национальной идентичности.

Единственный образ нации. Ключевым его инструментом является именно культурная память. Мы кто? Мы жертвы или мы победители? Мы европейцы или нет. Мы фронтир, и поэтому у нас больше свободы и возможностей, или мы провинция и окраина? Этот совместный образ нации надо вырабатывать, что собственно и делают культурные идеологические проекты. Формирование символов, ритуалов и пантеона героев. Военную форму, флаг, значки, медали, гимн, пантеон героев, памятники, которые мы ставим или не ставим нашим героям. Это – очень важный компонент формирования этой национальной стратегии. Гражданская политика и лояльность к государству. Сколько бы эмоциональных символов не было в стране, если государство о гражданине не заботится, то выстроить национальную идентичность будет очень трудно. Тогда граждане начинают искать другое пристанище. Общие враги. Наличие общих врагов цементирует нацию, дает точки сопротивления и влияет на формирование национальной идентичности. Что важно – общий враг не всегда внешний. Он может быть и внутренним. "Наше неумение договариваться – это наш общий враг. Несистемность и непоследовательность политики – это тоже общий враг. Это все те внутренние недостатки, от которых мы многое теряем", – говорит Кривда. Система национального образования. "Кроме профессиональных компетенций, коммуникационных компетенций, этих самых soft skills, о которых мы все время говорим, средняя и высшая школы обязаны работать над формированием национальной идентичности", – добавляет она.

Как это касается Украины

Все выше перечисленное украинцы используют на нынешнем этапе формирования собственной национальной идентичности.

Например, осознание начала войны на Донбассе и память об этих событиях влияет на отношение многих людей к собственному государству. Оно же влияет на формирование восприятия себя украинцами.

По словам Кривды, Мировое исследование ценностей позволяет сравнить, чем восприятие собственной национальной идентичности в 2011 году отличается от восприятия в 2021 году.

Что такое Мировое исследование ценностей

Это долгосрочное сравнительное исследование, основанное в 1981 году профессором Рональдом Инглхартом из Мичиганского университета (США) на базе Европейского исследования ценностей. Оно охватывает почти 120 стран или обществ (почти 95% мирового населения). Украина присоединилась к "Всемирному исследованию ценностей" в 1999 году. Его цель – оценка того, какое влияние стабильность или изменение ценностей во времени имеет социальное, политическое и экономическое развитие стран и обществ.

По сравнению с 2011 годом, в 2021 году на 20% выросло количество людей, которые гордятся тем, что они украинцы. Сегодня эта цифра – 82%. Это говорит о том, что наши потери, наши действия, наша осознанность, работа гражданского общества не напрасны,

– пояснила Наталья Кривда.

По словам режиссера, ветерана боевых действий Евгения Степаненко, только в 2014 – 2015 годах общество заговорило о новых ценностях поколения, благодаря которым украинцы воспринимают себя украинцами. Которые во многих вопросах отталкивались именно от опыта войны с Россией.



Война с Россией повлияла на общество в Украине / Фото Pixabay

Нужно осознать этот опыт и рассказывать о нем. Но нужно научиться правильно это делать. Мы эмоционально можем рассказывать о фильме "Киборги", книгах, фильмах, песнях, фестивалях, но работает ли это на аудиторию, которая оторвана от темы войны, от темы той памяти коллективного опыта, который мы получили, – вопрос,

– пояснил он.

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Однако, наука говорит, что определенная часть населения будет иметь право на пассивность и будет им пользоваться. Это не значит, что не нужно создавать и популяризировать контент, который будет способствовать формированию национальной идентичности. В том числе посвященный теме войны.

Создание такого контента, кстати, также важно. Потому что, как говорит Кривда, настоящая идентичность не только в общем переживании или знании, но и в совместном действии.

Одним из самых интересных для аудитории форматов контента, как озвучила во время дискуссии Оксана Иванцив, является кино. Панорамный кинотеатр в формате 360 градусов, который работает в музее АТО в Днепре, например, стал местом, которое повлияло на отношение к войне на Донбассе у многих.

По словам одной из основателей музея и продюсера Натальи Хазан, специально для этого кинотеатра вместе с режиссером Евгением Титаренко они создали два фильма – на украинском и английском.

Это как аттракцион, но о войне. Эффект от музея колоссальный, и именно этот кинозал завершает экскурсию, которая начинается с уличной экспозиции. Когда мы делали украинский фильм, ставили себе целью, чтобы зритель не вышел с чувством "все пропало", а чтобы почувствовал гордость за тех, кто защищает нашу страну. На годовщину открытия сделали английскую версию этого фильма,

– рассказала она.



Музей АТО в Днепре / Фото armyinform

По убеждению Хазан, именно из-за качественного контента и через искусство можно доносить такие месседжи, о которых мы все сегодня говорим. И они могут влиять на восприятие страны.

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Когда у нас в музее был сенатор штата Нью-Йорк Кори Букер, он вместе с послом США приехал в музей. Когда сенатор посмотрел фильм, сказал, что многое понял. Поставил еще несколько вопросов. Затем мы отслеживали, как в его соцсетях появилась риторика об Украине. Где-то дней через десять после его посещения нашего музея в Днепре, в США голосовали за представление Украине "джавелинов". Букер с Маккейном – они продавили этот вопрос, и США предоставили нам "джавелины",

– добавила Наталья Хазан.

В конце концов, все это нужно для того, чтобы зафиксировать то, что мы переживаем, и передать следующим поколениям. Чтобы они уже могли сделать из этого опыта выводы. Потому что, как сказал Степаненко, не наша задача – переосмысливать собственный опыт. Наша задача – сохранить память о нем, чтобы с ней можно было работать.

О том, почему детей нужно привлекать к сохранению коммуникативной памяти, и почему важно говорить с ними о войне – читайте в следующем материале.