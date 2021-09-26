Война на Донбассе и национальная идентичность: как изменились украинцы
Источник:24 канал
Активисты общественной организации Arts & Rights при поддержке Украинского культурного фонда запустили проект "Что такое помнить", чтобы выяснить, каким образом память о погибших в русско-украинской войне влияет на нас и как ее лучше можно хранить.
Одна из панельных дискуссий, состоявшихся в рамках проекта, была посвящена вопросу формирования национальной идентичности. Почему мы воспринимаем себя украинцами, для чего это восприятие нужно и что на него влияет – в нашем материале.
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Что такое идентичность
Идентичность – длительное, когерентное во времени представление о себе, как тождественное самому себе. Человек чувствует, что он и есть он. Национальная идентичность – чувство принадлежности человека к определенному государству или нации.
Что говорят специалисты
Когда мы говорим о национальной идентичности, говорим об усвоении лицом системы ценностей, норм, символической художественной речи. Идентичность обязательно требует от тебя активности: ты не только усвоил какой-то набор ценностей, представлений, принципов, но и превращаешь себя самого в соответствии с этими ценностями.
Согласно теории профессора Оксфордского университета и исследователя в области национализма и этничности Лондонской школы экономики Энтони Смита, есть западная и незападная модели идентичности.
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Западная идентичность предполагает, что этническое происхождение человека хоть и важно, но не имеет ключевого значения.
Ты можешь принадлежать к любому этносу, но если твои ценности созвучны, твой образ жизни созвучный образу жизни и ценностям этой страны, ты разделяешь ее путь, ее надежды, ее видение. Ты являешься частью этой страны, чувствуешь и выращиваешь в себе эту идентичность,
– отметила Кривда.
Незападная идентичность построена на этничности и так называемых кровных связях. Она предполагает, что мы с вами братья и сестры, и на основе этого родства выстраивается общая принадлежность. Такая модель присуща центральной Европе и Азии.
По словам Кривды, национальная идентичность состоит из следующих компонентов:
- Историческая территория. Речь идет о чувстве культурного ландшафта, который в публицистике очень часто называется "родной край". Наличие этой исторической территории является чрезвычайно важным компонентом формирования нашего ощущения общности.
- Идея родины. Речь идет о законе и институте, которые формируют для каждого структуру пребывания в конкретных пространстве, времени и культуре.
- Совместная гражданская культура и идеология. Речь идет о культурной памяти, которая формирует гражданскую культуру и определяет ценности, которые для гражданского общества чрезвычайно важны.
- Равенство всех членов общества перед законом. Это то представление о справедливости, которое воспринимается как настоящее.
- Общая культура, общие надежды, общие мечты, общие чувства и общее видение своего будущего. Эта совместная культурная память является своеобразным резервуаром ценностей, желаний, ассоциаций и привязок, которые делают каждого частью сообщества.
Она базируется на коммуникативной памяти.
Коммуникативная память – это то, что ваш дедушка рассказал вашим родителям, а ваш отец или мама рассказали вам. Этот образ истории является частью общей совместной памяти. Культурная память – это уже то, что отрефлексированно и отобрано, и складывается в общую копилку ценностей,
– объясняет Кривда.
Как формируется национальная идентичность
По словам профессора, универсального рецепта здесь нет. Каждая страна делает это по-своему.
Впрочем, политолог и культуролог Монтсеррат Гибернау утверждает, что существует пять компонентов, которые позволяют сформировать успешную стратегию формирования национальной идентичности.
- Единственный образ нации. Ключевым его инструментом является именно культурная память. Мы кто? Мы жертвы или мы победители? Мы европейцы или нет. Мы фронтир, и поэтому у нас больше свободы и возможностей, или мы провинция и окраина? Этот совместный образ нации надо вырабатывать, что собственно и делают культурные идеологические проекты.
- Формирование символов, ритуалов и пантеона героев. Военную форму, флаг, значки, медали, гимн, пантеон героев, памятники, которые мы ставим или не ставим нашим героям. Это – очень важный компонент формирования этой национальной стратегии.
- Гражданская политика и лояльность к государству. Сколько бы эмоциональных символов не было в стране, если государство о гражданине не заботится, то выстроить национальную идентичность будет очень трудно. Тогда граждане начинают искать другое пристанище.
- Общие враги. Наличие общих врагов цементирует нацию, дает точки сопротивления и влияет на формирование национальной идентичности. Что важно – общий враг не всегда внешний. Он может быть и внутренним. "Наше неумение договариваться – это наш общий враг. Несистемность и непоследовательность политики – это тоже общий враг. Это все те внутренние недостатки, от которых мы многое теряем", – говорит Кривда.
- Система национального образования. "Кроме профессиональных компетенций, коммуникационных компетенций, этих самых soft skills, о которых мы все время говорим, средняя и высшая школы обязаны работать над формированием национальной идентичности", – добавляет она.
Как это касается Украины
Все выше перечисленное украинцы используют на нынешнем этапе формирования собственной национальной идентичности.Например, осознание начала войны на Донбассе и память об этих событиях влияет на отношение многих людей к собственному государству. Оно же влияет на формирование восприятия себя украинцами.
По словам Кривды, Мировое исследование ценностей позволяет сравнить, чем восприятие собственной национальной идентичности в 2011 году отличается от восприятия в 2021 году.
Что такое Мировое исследование ценностей
Это долгосрочное сравнительное исследование, основанное в 1981 году профессором Рональдом Инглхартом из Мичиганского университета (США) на базе Европейского исследования ценностей. Оно охватывает почти 120 стран или обществ (почти 95% мирового населения). Украина присоединилась к "Всемирному исследованию ценностей" в 1999 году. Его цель – оценка того, какое влияние стабильность или изменение ценностей во времени имеет социальное, политическое и экономическое развитие стран и обществ.
По сравнению с 2011 годом, в 2021 году на 20% выросло количество людей, которые гордятся тем, что они украинцы. Сегодня эта цифра – 82%. Это говорит о том, что наши потери, наши действия, наша осознанность, работа гражданского общества не напрасны,
– пояснила Наталья Кривда.
По словам режиссера, ветерана боевых действий Евгения Степаненко, только в 2014 – 2015 годах общество заговорило о новых ценностях поколения, благодаря которым украинцы воспринимают себя украинцами. Которые во многих вопросах отталкивались именно от опыта войны с Россией.
Война с Россией повлияла на общество в Украине / Фото Pixabay
Нужно осознать этот опыт и рассказывать о нем. Но нужно научиться правильно это делать. Мы эмоционально можем рассказывать о фильме "Киборги", книгах, фильмах, песнях, фестивалях, но работает ли это на аудиторию, которая оторвана от темы войны, от темы той памяти коллективного опыта, который мы получили, – вопрос,
– пояснил он.
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Однако, наука говорит, что определенная часть населения будет иметь право на пассивность и будет им пользоваться. Это не значит, что не нужно создавать и популяризировать контент, который будет способствовать формированию национальной идентичности. В том числе посвященный теме войны.Создание такого контента, кстати, также важно. Потому что, как говорит Кривда, настоящая идентичность не только в общем переживании или знании, но и в совместном действии.
Одним из самых интересных для аудитории форматов контента, как озвучила во время дискуссии Оксана Иванцив, является кино. Панорамный кинотеатр в формате 360 градусов, который работает в музее АТО в Днепре, например, стал местом, которое повлияло на отношение к войне на Донбассе у многих.
По словам одной из основателей музея и продюсера Натальи Хазан, специально для этого кинотеатра вместе с режиссером Евгением Титаренко они создали два фильма – на украинском и английском.
Это как аттракцион, но о войне. Эффект от музея колоссальный, и именно этот кинозал завершает экскурсию, которая начинается с уличной экспозиции. Когда мы делали украинский фильм, ставили себе целью, чтобы зритель не вышел с чувством "все пропало", а чтобы почувствовал гордость за тех, кто защищает нашу страну. На годовщину открытия сделали английскую версию этого фильма,
– рассказала она.
Музей АТО в Днепре / Фото armyinform
По убеждению Хазан, именно из-за качественного контента и через искусство можно доносить такие месседжи, о которых мы все сегодня говорим. И они могут влиять на восприятие страны.
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Когда у нас в музее был сенатор штата Нью-Йорк Кори Букер, он вместе с послом США приехал в музей. Когда сенатор посмотрел фильм, сказал, что многое понял. Поставил еще несколько вопросов. Затем мы отслеживали, как в его соцсетях появилась риторика об Украине. Где-то дней через десять после его посещения нашего музея в Днепре, в США голосовали за представление Украине "джавелинов". Букер с Маккейном – они продавили этот вопрос, и США предоставили нам "джавелины",
– добавила Наталья Хазан.
В конце концов, все это нужно для того, чтобы зафиксировать то, что мы переживаем, и передать следующим поколениям. Чтобы они уже могли сделать из этого опыта выводы. Потому что, как сказал Степаненко, не наша задача – переосмысливать собственный опыт. Наша задача – сохранить память о нем, чтобы с ней можно было работать.
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