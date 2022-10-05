Каждый раз, когда вы скажете "Сватово", где-то радостно щелкает затвором один рузькесольдат

Извините, что не о Маске, но во мне проснулся грамар-наци и яростно рычит на "запах чужого": всякий раз, когда вы произносите-пишете-повторяете "Сватово", где-то радостно щелкает затвором один рузькесольдат.

Классики не солгут

Слушайте, люди, да хотя бы "Красную зиму" Сосюры перечитайте, если в школе не учили: "Рубіжне... Знову путь... Володине... Кабаннє – нарешті Сватове, і крикнув потяг: "Стій!".

Советуем Маску пора искать хорошего адвоката

Как же она в 2014-м болела, эта топонимика, – и какой надеждой отзывается теперь! Я даже подозреваю, что у Сосюры (то есть у луганчан его поколения) ударение было на последнем слоге – СватовЕ, но это уже надо расспрашивать у тех местных, кто еще помнит, "как бабушка говорила".

Помнит, что первоначально город вообще назывался Сватова Лучка, но как же такое было произнести рузькеначальству, поэтому "Лучку" отменили еще перед Первой мировой.

Важно Нашествие дронов на Белую Церковь: что хотели проверить оккупанты

Сначала у наций пропадает язык

Во всяком случае, говорить "Сватово" – это ничем не лучше, чем "ГостомЕль", и именно так это и работает: сначала вас учат извращать на их лад вашу собственную топонимику и антропонимику, а потом рассказывают вам, что вас здесь никогда и не стояло, и вообще, зачем вам сдался тот Донбасс?

Перед тем были отгрызли Северную Слобожанщину и Таганрог, на возвращении которых я все-таки, порядком репараций, настаивала бы, – нельзя целого Стародубского полка счеркивать себе по географии!

Словом, будем внимательны – дьявол прячется в мелочах. Учимся распознавать запах серы.

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