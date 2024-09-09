Враг активно применяет дроны на фронте: в ОТГ "Харьков" ответили, опережают ли ВСУ россиян

На Харьковском направлении фиксируется активное использование врагом артиллерии, РСЗО, применение тяжелой бронированной техники. Однако наши войска опережают противника в использовании дронов.

Об этом в интервью рассказал представитель Оперативно-тактической группировки "Харьков" полковник Виталий Саранцев. По его словам, российские захватчики тоже регулярно используют барражирующие боеприпасы и FPV-дроны на этом участке фронта.

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Кто выиграет "войну дронов" на Харьковском направлении

Как рассказал Саранцев, российские войска постоянно используют тяжелую бронированную технику, РСЗО, артиллерию, барражирующие боеприпасы и FPV-дроны на Харьковском направлении. Это происходит ежедневно десятки раз.

Однако в этом аспекте Вооруженные Силы Украины не уступают врагу, а даже иногда опережают.

Ежедневно наши дроны уничтожают технику врага, его минометные расчеты, уничтожают его укрытия вместе с оккупантами,

– рассказал он.

Ло слова, по его словам, некоторые подразделения с началом Курской операции россияне сняли с Харьковского направления и перебросили туда. Но, тем не менее, тех сил и средств врага, которые остались, довольно много.

И личного состава противника, и той техники, которую россияне применили на нашем направлении, много и достаточно для того, чтобы враг мог осуществлять активные действия в направлении позиций Сил обороны