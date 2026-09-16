Как сообщает Bloomberg, правительственные органы уже проводят проверки медицинских учреждений по всей стране, в частности госпиталя в городе Ульм. Министр обороны Германии Борис Писториус предупреждает, что Россия может подготовиться к нападению на страны НАТО к 2029 году. При таком сценарии Германия станет важным транзитным узлом и основным местом лечения военнослужащих.

Подземный бункер в Ульме и новые угрозы

Под медицинским учреждением в Ульме расположен подземный бункер, построенный в 1979 году в разгар Холодной войны. Издание сообщает, что объект спроектирован для оказания медицинской помощи в условиях ядерного удара и способен вместить до 2 тысяч человек в течение 90 дней. Военные рассматривают возможность его полного восстановления, однако модернизация устаревших систем вентиляции и электроснабжения потребует миллионов евро.

Готова ли к этому наша система здравоохранения? Единственный ответ – нет. Впереди нас ждет марафон,

– заявил главный врач и командир госпиталя Бенедикт Фримерт.

Дефицит хирургов и проблемы со снабжением лекарствами

По подсчетам Бундесвера, в случае прямого конфликта в Германию ежедневно может прибывать до 1 тысячи раненых солдат. Поскольку в пяти военных госпиталях страны может не хватить мест, основная нагрузка ляжет на гражданские больницы, которым придется проводить сортировку помощи пациентам.

В то же время, как отмечается в материале, лишь несколько сотен гражданских врачей в Германии имеют опыт работы с травмами, полученными в результате войны. Чтобы исправить ситуацию, Бундесвер совместно с Немецким обществом травматологов организовал специальные курсы подготовки. Однако даже самые интенсивные курсы позволяют подготовить лишь от 50 до 100 хирургов в год.

Серьезным вызовом остается и уязвимость цепочек поставок медикаментов. По данным биотехнологической компании CSL, производство некоторых препаратов для травматологии требует до года обработки донорской плазмы, а до 20 % персонала компании могут быть призваны в качестве резервистов. Кроме того, большинство европейских стран зависит от Китая в плане поставок ингредиентов для антибиотиков и обезболивающих.

Правительство Германии планирует представить закон о безопасности в сфере здравоохранения для создания системы мониторинга коек и лекарств в режиме реального времени, однако рассмотрение документа в парламенте отложили до осени.

Напомним, российский фрегат обстрелял датский военный вертолет. В НАТО назвали это очередной "безответственной" попыткой России запугать союзников.