Под Курахово продолжаются ожесточенные бои: в Генштабе рассказали о ситуации на участках фронта

Ситуация на линии боевого соприкосновения остается напряженной. На фронте с начала суток произошло 80 боев. Наибольшее количество боевых столкновений пока зафиксировали именно на Кураховском направлении.

Такую информацию сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на 16:00 13 октября. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике.

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Что происходит на фронте

На Купянском направлении ВСУ отражают 6 вражеских атак неподалеку Петропавловки, Песчаного, Вишневого, Копанок и Лозовой, одно из этих боестолкновений уже завершилось.

На Лиманском направлении за день россияне совершили десять атак возле Грековки, Дружелюбовки, Тернов и Торского. Сейчас пять боестолкновений завершились, еще пять – продолжаются.

На Краматорском направлении наши защитники отбили вражеский штурм вблизи Часового Яра.

На Торецком направлении произошло две вражеские атаки в районе Щербиновки.

На Покровском направлении оккупанты совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Сухой Яр, Лысовка, Луч и Селидово. ВСУ отбили 13 атак противника, два боестолкновения еще продолжаются. Враг концентрирует основные усилия вблизи Селидово, где в настоящее время состоялось 12 боев.

На Кураховском направлении сегодня горячее всего, оккупанты провели 19 атак вблизи Кременной Балки, Измайловка, Новоселидовка, Кураховка, Горняк, Максимильяновка, Константиновка и Катериновка. Сейчас идет три боя в районах Новоселидовки и Кременной Балки. Кроме этого, враг сбросил авиационные бомбы на Курахово и Ильинку.

На Времовском направлении подразделения наших войск отражают наступление россиян неподалеку Золотой Нивы. В настоящее время продолжается бой.

На Ореховском направлении дважды оккупанты пытались потеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Вблизи Роботино продолжается боестолкновение.

На Приднепровском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки, еще одна – продолжается.

Кроме того, приграничные населенные пункты Сумской области продолжают страдать от артобстрелов с территории российской федерации. От огня ствольной артиллерии пострадала Бобылевка.

Враг также нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Сосновка, Мишутино, Глухов, Ободы и Белая Береза, применив 13 КАБов. Бомбардируют россияне и Курскую область.