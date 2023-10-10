Мы – готовы, – Байден пригрозил тем, кто хочет вмешаться в войну ХАМАС и Израиля
Источник:The White House
ХАМАС продолжает наносить террористические атаки по Израилю. США поддерживают израильскую сторону и оказывают ей помощь. Кроме того, Джо Байден выступил с рядом важных заявлений.
Байден напомнил, что США ужесточили свое присутствие в регионе. В частности, страна уже опрокинула свой самый крупный авианосец.
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Позвольте мне еще раз сказать любой стране, любой организации, которая думает поучаствовать в этой ситуации, я хочу вам сказать: не делайте этого. И мы готовы перебросить дополнительные силы и средства в случае необходимости,
– подчеркнул Байден.
В The Wall Street Journal подчеркнули, что в Израиль могут отправить еще одну авианосную группу Штатов. Раньше Байден приказал срочно предоставить дополнительную помощь Израилю. В США рассматривались конкретные запросы, с которыми к ним обратилась израильская сторона. Штаты делают все возможное, чтобы поддержать Израиль.
Кроме того, ранее лидеры 5 стран – США, Великобритании, Франции, Германии и Италии – обнародовали совместное заявление о войне ХАМАС и Израиля. В ней действия ХАМАС назвали террористическими и подчеркнули, что у них нет ни одного оправдания и никакой легитимности. Политики подчеркнули, что весь мир должен осудить то, что творит ХАМАС.